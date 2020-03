Lockdown: कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों का लॉकडा now < > Embed Video Credit: HT Digital Content - Duration: 03:26s - Published Lockdown: कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों का लॉकडा कोरोना वायरस के लगातार सामने आते मामलों के बीच देशभर को लॉकडाउन (21 Days Lockdown) कर दिया गया है। कोरोना के अब तक देश में 500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रात आठ बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन का ऐलान किया। उन्होंने इस लॉकडाउन को कर्फ्यू जैसा ही बताया। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो जहां हैं, वहीं रहें। यह लॉकडाउन आपके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से किसी भी कीमत पर घर के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का संकल्प जो हमने लिया था उसकी सिद्धी के लिए भारत के लोगों ने योगदान दिया। 0

