Mississippi now has 5 deaths from COVID-19

SAYS COVID-19 HAS NOW CLAIMEDTHE LIVES OF 3MORE PEOPLE... MORE TESTING THIS WEEK, AS STATEHEALTHOFFICERS CONTINUE TO OPERATEDRIVE-THRUSCREENINGS AT THE STATEFAIRGROUNDS...ON TUESDAY, DOCTORS SAY ABOUT 90PEOPWERE SCREENED...WEDNESDAY, THECOUNT WAS MORE THAN 60... ALONGWITH TESTING, THERE IS NEWS OFADDITIONAL DEATHS...LAST WEEK, THERE WAS JUST ONECONFIRMEDDEATH RELATED TO CORONAVIRUS INMISSISSIPPI...THAT NUMBER NOWSTANDS AT 5...THE MOST RECENT CASES, A MANBETWEEN85 AND 90 YEARS OLD, WHO DIEDWHILEHOSPITALIZED, AND A 75 TO 80YEAR OLD WOMANIN TUNICA COUNTY, WHO DIED FROMCOVID-19 INLONG-TERM CARE FACILITY...WEDNESDAY, OFFICIALS SAY A 65 TO70 YEAR OLD MAN FROM WEBSTERCOUNTY DIED IN A HOSPITAL, ASWELL AS ANOTHER MAN FRHOLMES COUNTY IN HIS 60'S WHOALSO DIEDWHILE HOSPITALIZED...GRAPHIC:MAP OF MMALE, 65-70 WEBSTER COUNTY MALE,60'S HOLMES COUNTY HIGHLIGHTWEBSTER COUNTY & HOLMESCOUNTYTHERE ARE CONFIRMED CASES OFCORONAVIRUSIN 61 OF MISSISSIPPI'S 82COUNTIES..
ON TUESDAY, GOVERNORTATE REEVES ISSUED AN EXECUTIVEORDER THAT BARS THE PUBLIC FROMVISITING ANY HEALTHCAREFACILITY,INCLUDING NURSING HOMES, ANDHOSPITALS...THERE ARE CURRENTLY 377CONFIRMED CASESOF CORONAVIRUS IN MISSISSIPPI... THE COMMON THREAD IN THE FATALCASESACCORNING TO STATE HEALTHOFFICIALSBESIDES AGE, IS THE PATIENTS ALLSUFFEREDFROM UNDERLYING HEALTHCONDITIONS... THAT IS WHY IT ISSTILL CRITICAL FOR US TOCONTINUE SOCIALDISTANCING...ESPECIALLYAROUND OUR OLDER FELLOWCITIZENS...REPORTING FROM HOME TONIGHT,TROYJOHNSON, 16 WAPT NEWS AT 10... HERE'S A LOOK AT ALL COUNTIE