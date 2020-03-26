High school seniors reflect on year cut short

DOT COM SLASH OPEN.WITH SCHOOL BUILDINGSCLOSED IN KANSAS FORTHE REST OF THE YEAR --MANY SENIORS ARESTRUGGLING WITH HOWTHEIR FINAL YEAR WILLEND.41 ACTION NEWSREPORTER RAE DANIELSPOKE TO SOME SENIORSAT SHAWNEE MISSIONNORTH WESTI DID A ZOOM CHAT WITHTHESE THREE SENIORSAND THEY ARE STILLTRYING TO ADJUST THATTHEIR LAST YEAR WILLNOT HAVE SOME OF THEBIG SENIOR TRADITIONS.THIS IS ISABEL, MINATI ANDADA -- THEY WERESHOWING OFF THEIR PROMDRESSES.THEY WERE REALLYEXCITED TO GO THEIR BIGSENIOR DANCE.BUT THAT'S NOT GOING TOHAPPEN ANYMORE."MINATI SHARMA, HS SENIORI didn't go to prom last year,so thiswould be my first and only prom,missing graduation, which I wassoexcited for and just missingthosemilestones that every otherseniorhas or will have...THE GIRLS TOLD ME THEYWILL FIND A WAY TO WEARTHOSE DRESSES -- ISABELACTUALLY TOLD ME HERCOLLEGE WILL BEHOLDING A SENIOR PROMEVENT FOR FRESHMENWHO MAY HAVE MISSEDOUT BECAUSE OF WHAT'SHAPPENING NOW