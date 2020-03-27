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Slices for Seniors: Big Apple Pizza in Fort Pierce helping seniors feel less alone amidst coronavirus fears

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:41s - Published < > Embed
Slices for Seniors: Big Apple Pizza in Fort Pierce helping seniors feel less alone amidst coronavirus fears

Slices for Seniors: Big Apple Pizza in Fort Pierce helping seniors feel less alone amidst coronavirus fears

A local pizza shop is working to spread a little joy during uncertain times.

Big Apple Pizza in Fort Pierce is at it again, pulling together an effort to serve the St.

Lucie County community.

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Slices for Seniors: Big Apple Pizza in Fort Pierce helping seniors feel less alone amidst coronavirus fears

WILL BEGIN ONLINE SCHOOL-WORK*MONDAY.THE ST.

LUCIE COUNTY EDUCATIONFOUNDATION IS FUNDRAISING RIGHTNOW, TO PURCHASE NEW LAPTOPS.THEIR GOAL, IS TO PURCHASEFIVE- THOUSAND, AS SOON ASPOSSIBLE.

EACH LAPTOP COSTS300-DOLLARS.

THE SCHOOLDISTRICT, HAS GIVEN OUT MORETHAN 8-THOUSAND DEVICES SOFAR.

IF YOU'D LIKE TO HELP,WE'VE PUT THE WAYS YOU CANDONATE, ON WPTV DOT COM.SPREADING SOME JOY DURINGTHESE UNCERTAIN TIMES& A FORTPIERCE PIZZA SHOPSURE THE ELDERLY DONFORGOTTEN& OR LONELY& WHILEPROTECTING THEMSELVES FROM THECORONAVIRUS.

ONLY ON FIVE-MEGHAN MCROBERTS REPORTS HOWTHE COMMUNITY IS COMINGTOGETHER TO PROVIDE“SLICFOR SENIOR”<< PKG“IARE LOVED” EVEN THOUGH THEYNOT IN SCHOOL&“I HOPE THEYREACT, LIKE, HAPPY” THESEKIDS ARE STILL WORKING HARD...AND MAKING GOOD USE OF THEIRTIME...“IENJOY THE PIZZA AND STAYSAFE” TO BRIGHTEN ASTRANGER“I HOPE YOU HAVE A GOOD DAY”“HOPEFULLY YOU CAN GET OUT OFYOUR HOUSE SOON, STAY STRONG,YOULOVE, ALYSSA”“HOPE YOU HAVEA LOVABLE DAY& LAUGHS”THEYTO BIG APPLE PIZZA OWNER..SCOTT VAN DUZER..“KIDS THATARE HOME DOING NOTHING.

ITHOUGHT WHAT BETTER WAY TO DOSOMETHING THAT HAVE SOMETHINGMEANINGFUL TO DO” HE'SPULLING OFF A SPECIAL SURPRISEFOR SENIORS IN HIS COMMUNITY,THE MOST AT RISK TO CATCH ANDHAVE SERIOUS HEALTH ISSUESFROM COVID-19 ASSISTED LIVINGFACILITIES CANINSIDE& WHICH MEANS A LOT OFSENIORS MIGHT BE FEELINGLONELY.“ITEVERYONE BUT I CANNOT GOING TO SEE MY MOM ORGRANDMA OR GRANDFATHER AT THEEND OF THEIR LIFE” ITIDEA THAT CAME FROM A PERSONALPLACE FOR SCOTT..“PEOPLE WHOKNOW ME KNOW HOW MUCH I LOVEDMY MOM AND HOW PAINFUL THATWAS AT THE END OF HER LIFE,THATFORWARD TO WAS ME COMING TOSPEND 15 MINUTES BEFORE WORK,15 MINUTES AFTER WORK” SOHET-SHIRTS& AND DELIVERING THECARDS& TO PLACES LIKE LAKEFOREST PARK ASSISTED LIVING..“LITTLE KIDS MADE SOME LOCALCARDS THAT THEY WERE THINKINGOF THEM” SENIORS HERE HAVEBEEN ABLE TO WAVE THROUGHWINDOWS AT FAMILY& OR SKYPE TOCATCH UP& BUT TODAY- THEIRSPIRITS GETTING AN EXTRALIFT-- FROM A NEW SURPRISE& TOHELP THEM FEEL LESS ALONE&“IHOPE THEY WILL TRULY ENJOYTHIS AND SEE THAT PEOPLE ARETHINKING ABOUT THEM AND ACCEPTTHIS AS A GIFT OF LOVE IN THISDIFFICULT TIME”“TO ME ITMEANS THE WORLD TO HOPEFULLYBE ABLE TO GET A SMILE ONTHEIR FACE AND JUST BE WHATTHIS, AND ITSOMEONE OUTSIDE WHO DOESNEVEN KNOW YOU CARES ABOUTYOU” MM NC 5




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mazzetta26miles

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Pizaco_uk

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