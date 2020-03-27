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Love conquers all: Couple gets married in Somerville

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Love conquers all: Couple gets married in Somerville

Love conquers all: Couple gets married in Somerville

Despite the coronavirus outbreak, a Somerville couple was married on the steps of City Hall.

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Love conquers all: Couple gets married in Somerville

TWO DOLLARS AN HOUR TO THEIRCURRENT HOURLY STAFF, AND GIVINGADDITIONAL COMPENSATION TOMANAGERS.ANTOINETTE: THAT INCLUDESTRADITIONS THAT INVOLVE LOVE.RANDY IS JOINING US WITHINSPIRATION THAT IS WARMING OURHEARTS.RANDY?RANDY: NOTHING STOPS LOVE ANDCOMMITMENT, RIGHEVEN IN THIS CRISIS, COUPLES AREFINDING A WAY TO CELEBRATE THEIRVERY BIG DAY.IT HAPPENED -- IT WAS ABEAUTIFUL DAY ON THE STEPS OFSOMERVILLE CITY HALL YESTERDAY.THE BRIDE AND GROOM SAYING I DOFROM A SAFE DISTANCE, THATBROUGHT ON -- TH BROUGHT ANATOLIY AND TOUCHY ANNA TOGETHERIN HOLY MATRIMONY.THEY HAD INITIALLY PLANNED ON ASMALL SERVICE BUT BECAUSE OF THECORONAVIRUS CONCERNS, THEY HADON WITNESS ON THEIR SPECIALDAY.




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