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House to vote on stimulus package

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House to vote on stimulus package
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House to vote on stimulus package

STEP CLOSER TOSEEING THEBENEFITS OF THE:"TWO TRILLIONDOLLARCORONAVIRUSRELIEF BILL."THE HOUSE WILLDEBATE THEMEASURE THISMORNING...AND COULD GET ITTO THE PRESIDENTLATER TODAY.ONCE HE SIGNS IT...THE MONEY WILLSTART FLOWINGQUICKLY.NEBRASKACONGRESSMANDON BACON SAYSIT'S CRITICAL FORCONGRESS TO GETTHE DEAL PASSEDAS SOON ASPOSSIBLE."I TALKED TO SOMANY BUSINESSESIN OMAHA THAT IFTHIS DOESN'THAPPEN, THEY'REREADY TO SHUTTHEIR DOORS.SO WE HAVE TO ACTON IT, THIS BILL ISNOT PERFECT, IWOULD HAVE DONESOME THINGSDIFFERENTLY, BUTIT'S A MUST DO ANDWE HAVE TO GET ITDONE."ONCE SIGNED...SMALL BUSINESSESCOULD SEE LOANSIN AS LITTLE AS 36HOURS.THE 12-HUNDREDDOLLAR PAYMENTSTO INDIVIDUALSCOULD BEDIRECTLYDEPOSITED IN THENEXT THREEWEEKS.THE NUMBER OFCO




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Blessed_71

Lena RT @CNNPolitics: House set to vote Friday on the $2 trillion stimulus package as the coronavirus crisis worsens https://t.co/YN3qzjJW3j htt… 15 seconds ago

amyob1234

Amy RT @Rascal14872148: This bill is massive! The people of this country deserve to know how everyone voted!!!!!! Ahead of coronavirus stimulus… 37 seconds ago

BHusseinus

MAGA#1 Seriously now a Republican might hold up the coronavirus stimulus bill? If anyone reading this tweet is from KY, de… https://t.co/SXkUgx0tAY 1 minute ago

JOHANNES_LOCKE

JOHANNES_LOCKE Ahead of coronavirus stimulus vote, House lawmakers concerned Rep. Massie may trigger delay… https://t.co/oOVXjmexiw 1 minute ago

LaraHay41204589

Lara Hayes RT @FoxNews: Lawmakers have said they're worried a Republican House member could "go rogue" and possibly scuttle a vote on the $2 trillion… 1 minute ago

LifeWithJohn

John's World 🍃 Disgraceful! So many idiots in our government.The Dems were slammed for their hold-ups. This joker didn't learn a t… https://t.co/WPKrqq9vc1 4 minutes ago

profscorpions

Professor Scorpions🇵🇱💯🇺🇸 Ahead of coronavirus stimulus vote, House lawmakers concerned Rep. Massie may trigger delay https://t.co/KfrD9ky2Zv #FoxNews 4 minutes ago

zurdo1405

Estado 51, YA! (PR) Ahead of coronavirus stimulus vote, House lawmakers concerned Rep. Massie may trigger delay https://t.co/B29hiOUsfC #FoxNews 4 minutes ago

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