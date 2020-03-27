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Mister Goodbar owner optimistic about the future despite temporary closure

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:39s - Published < > Embed
Mister Goodbar owner optimistic about the future despite temporary closure

Mister Goodbar owner optimistic about the future despite temporary closure

The owner of Mister Goodbar closed his doors amid coronavirus concerns around us.

He's optimistic about the future.

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Mister Goodbar owner optimistic about the future despite temporary closure

NOT EVEN TWOWEEKS AGO,BARS ANDRESTAURANTS, INBUFFALO'S CHIPPEWAPARTY DISTRICT--LOOKED LIKE THIS.IT WAS SAINTPATRICK'S DAYWEEKEND.FAST FORWARD TOTODAY...AND MANY LOOK LIKETHIS.WE KNOW THECORONAVIRUSPANDEMIC IS HITTINGEVERY ASPECTS OFLIFE --AND AS MANY PEOPLEARE SPENDING THEIRWEEKENDS AT HOME,BARS ANDRESTAURANTS ARETAKING A HIT.ED DRANTCH JOINS USAT HOME -- WITH THESTORY OF ONEPOPULAR BUFFALOBAR.ED?THE CORONAVIRUSHAS BARS ANDRESTAURANTSSERVING TAKE OUTONLY--BUT MANY BAROWNERS DECIDED--THEY CAN'T STAYOPEN--AND IT'S BEST JUST TOCLOSE.THEY'RE NOTEQUIPPED TO SERVEBEER AND COCKTAILSTO GO--AND THEY DON'T HAVEFOOD FOR TAKE OUT.BEYOND THAT--THEY LIKELYWOULDN'T HAVE THEMONEY TO PAYSTAFFERS.THAT'S THE STORY ATMISTER GOODBAR ONELMWOOD AVENUE INBUFFALO.I JUST HAPPENED TORUN INTO THEOWNER--BOBBY RABB.WE TALKED ABOUT HISDECISION TO CLOSE--TO GIVE HISEMPLOYEES ANIMMEDIATEOPPORTUNITY TOMAKE MONEYELSEWHERE.3.36 THERE'S ALWAYSTHIS IDEA THAT YOUHAVE A BUSINESS, YOUJUST PUT STUFF OUT,YOU MAKE A KILLING...AND THAT'S NOT THECASE.

THERE'S SOMANY LIABILITIES YOUHAVE THAT YOURPROFIT MARGINS AREPRETTY TIGHT GOINGIN.

SO WHENSOMETHING LIKE THISHAPPENS, IT REALLYHITS YOU HARD.

3.52




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RebeccaWKBW

Rebecca Thornburg RT @EdDrantch: NEW THIS MORNING: I happened to run into the owner of Mister Goodbar... who decided it would be best just to close, despite… 1 hour ago

EdDrantch

Ed Drantch NEW THIS MORNING: I happened to run into the owner of Mister Goodbar... who decided it would be best just to close,… https://t.co/xXWNmXVewy 2 hours ago

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