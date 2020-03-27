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Covid-19: UK PM Boris Johnson tests positive, in self isolation at 10 Downing Street | Oneindia News

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Covid-19: UK PM Boris Johnson tests positive, in self isolation at 10 Downing Street | Oneindia News

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CABINET SECRETARY RAJIV GAUBA HAS TOLD STATE GOVERNMENTS TO STEP UP THE SURVEILLANCE OF INTERNATIONAL PASSENGERS WHO REACHED INDIA BEFORE THE GOVERNMENT BANNED COMMERCIAL FLIGHTS FROM ABROAD FROM LANDING IN THE COUNTRY.

THE DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION (DGCA) ON FRIDAY EXTENDED THE SUSPENSION OF ALL DOMESTIC, NON-SCHEDULED AND PRIVATE FLIGHT OPERATIONS TILL APRIL 14 AMID A NATIONWIDE LOCKDOWN TO PREVENT THE SPREAD OF THE COVID-19.

DELHI CHIEF MINISTER ARVIND KEJRIWAL ON FRIDAY URGED MEDIA PERSONNEL TO KEEP POINTING OUT GAPS IN THE RELIEF WORK THAT IS BEING CARRIED OUT BY THE ADMINISTRATION IN THE WAKE OF CORONAVIRUS LOCKDOWN.

AND OTHER NEWS #ShaktikantaDas #IndiaLockdown #RBI

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CrushNono

cap - zoom👀 RT @SkyNews: Coronavirus: Boris Johnson tests positive for COVID-19 https://t.co/ZteAtDuszh 4 seconds ago

Milindsingh19

Milind Singh RT @IndiaToday: After PM Boris Johnson, UK Health Minister Matt Hancock tests positive for Covid-19 #Coronavirus Live News Updates: https:/… 12 seconds ago

dj7102

#KeepYerDistance****MakTheTherapyDog'sDad RT @SkyNews: #Coronavirus pandemic: Prime Minister @BorisJohnson self-isolating after testing positive for #COVID19 https://t.co/sk0p6f7fmX 13 seconds ago

BorrieDervaig

Sheila Cameron RT @no1_nicola: Time to join that 'herding community who reside in the upper room' Bojo. Karma is a bitch. https://t.co/4fMmw3WydH 14 seconds ago

criptheirvote

Gay, Autistic, Disabled And Proud♿🏳️‍🌈 RT @AaronBastani: Idris Elba and Boris Johnson get Covid tests while NHS staff, exposing themselves to hundreds of people a day, don’t. T… 17 seconds ago

Laurie312020

Lauren Pollock Coronavirus: Boris Johnson self-isolates after testing positive for COVID-19 https://t.co/EkL1rvxe2C 18 seconds ago

iamaniff

4Chan 🔰 RT @staronline: British PM Boris Johnson tests positive for #Covid19. https://t.co/scgYUn8Q8D 24 seconds ago

AriTumijo

Ari Tumijo RT @ChannelNewsAsia: British PM Boris Johnson tests positive for COVID-19 https://t.co/zGTwDf8bWI https://t.co/GCvSmeBs6T 25 seconds ago

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