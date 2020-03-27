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Rachel Garceau's On Your Side forecast 3/27/20

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 03:31s - Published < > Embed
Rachel Garceau's On Your Side forecast 3/27/20
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Rachel Garceau's On Your Side forecast 3/27/20

DOMINATING THELOWER ELEVATIONSTODAY, IT REMAINSCHILLY FOR LATEMARCH, AS HIGHSBARELY MAKE INTOTHE 50S IN BOISETHIS AFTERNOON.

AFEW SNOWSHOWERS AREPOSSIBLE IN THEWEST CENTRALMOUNTAINS THISAFTERNOON, BUTMOST OF THEVIEWING AREAREMAINS DRY ANDMOSTLY CLEARTHROUGH SATURDAY,WITH SLIGHTLYWARMER TEMPSTOMORROW, TOO.COME SUNDAY,HOWEVER, WE KICKOFF ANOTHER ACTIVEWEATHER PATTERN,AS OFF-AND-ONVALLEY RAIN ANDMOUNTAIN SNOWMOVE BACK INSUNDAY, WITH A FEWTHUNDERSTORMSPOSSIBLE IN THEAFTERNOON ASWELL.

THE WETWEATHER WILL COMEAND GO THROUGHTUESDAY, AND THATNICE WARM-UP WEHAD BEENANTICIPATING IS NOWA THING OF THE PAST,AS COOLER-THAN-AVERAGECONDITIONS LOOKLIKELY THROUGH ATLEAST THE START OF




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