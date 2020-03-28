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More UMMC employees test positive for COVID-19

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More UMMC employees test positive for COVID-19
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More UMMC employees test positive for COVID-19

VIRUS.WELL ADMINISTRATORS TELL US NONEOF THOSE EMPLOYEES CONTRACTEDTHE DEADLY VIRUS WHILE WORKINGWITH PATIENTS HERE AT THEHOSPITAL.THE UNIVERSITY OF MISSISSIPPIMEDICAL CENTER IS AN IMMUNE TOCOVID-19 ADMINISTRATORS SAY SIXPEOPLE WHO WORK AT THE HOSPITALHAVE TESTED POSITIVE FOR THECORONAVIRUS OUR EMPLOYEES THATTESTED POSITIVE THAT CALLED ANDLET US KNOW THAT THEY HADSYMPTOMS WERE IMMEDIATELY PLACEDINTO SELF-QUARANTINE.THEY WERE NOT BROUGHT BACK ONCAMPUS UMC’S HAS NONE OF THEINFECTED EMPLOYEES GOT THE VIRUSWHILE WORKING WITH PATIENTS.WE BELIEVE THAT IT IT WAS EITHERWITHIN THE COMMUNITY SO THEY HADA FAMILY MEMBER THAT THAT WASINFECTED OR IT WAS FROM APREVIOUS TRAVEL EVENTS PUT ALEADERS DIDN’T SAY HOW SOONTHEIR EMPLOYEES DIAGNOSED WITHTHE VIRUS WILL BE ABLE TO RETURNTO WORK.THE GENERAL GUIDANCE IS THAT YOUNEED TO BE AWAY IN QUARANTINEWITH A POSITIVE TEST FOR SEVENDAYS FROM SYMPTOM ONSET OR FOR72 HOURS AFTER SYMPTOMRESOLUTION, WHICHEVER IS LONGER.I’M HOSPITAL SAYS THEY HAVEINFECTIOUS DISEASE SPECIALISTWHO WILL REACH OUT TO THOSEEMPLOYEES AND QUESTION THEMCAREFULLY ABOUT THEIR SYMPTOMSBEFORE THEY’RE CLEARED TO RETURNTO WORK FOR NOW.WE’RE LIVE A




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