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India's 90 cities record minimal air pollution due to covid-19 lockdown | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:34s - Published
India's 90 cities record minimal air pollution due to covid-19 lockdown | Oneindia News

India's 90 cities record minimal air pollution due to covid-19 lockdown | Oneindia News

PRIME MINISTER NARENDRA MODI SOUGHT FORGIVENESS FOR PUTTING PEOPLE IN TROUBLE BY ORDERING A COMPLETE LOCKDOWN IN THE COUNTRY BUT SAID THE FIGHT AGAINST CORONAVIRUS IS ONE OF LIFE AND DEATH, THE THREE-WEEK NATIONWIDE LOCKDOWN TO CURB THE SPREAD OF THE HIGHLY INFECTIOUS NOVEL CORONAVIRUS OR COVID-19 HAS LEFT PEOPLE IN GOA SCRAMBLING FOR ESSENTIALS, A 40-YEAR OLD CORONAVIRUS PATIENT HAS PASSED AWAY IN MUMBAI.

SHE WAS ADMITTED IN MCGM HOSPITAL ON SATURDAY FOLLOWING SEVERE RESPIRATORY COMPLICATIONS AND WAS ALSO A HYPERTENSION PATIENT, A 14-DAY QUARANTINE IN STATE-RUN CAMPS IS MANDATORY FOR LAKHS OF MIGRANT LABOURERS WHO ARE RETURNING TO THEIR HOMETOWNS IN UTTAR PRADESH AND BIHAR IN SPECIAL BUSES AMID A NATIONWIDE LOCKDOWN OVER CORONAVIRUS OR COVID-19.

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