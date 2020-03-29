Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Evers calls for mail ballots

Evers calls for mail ballots

Video Credit: WISN - Duration: 01:04s - Published < > Embed
Evers calls for mail ballots

Evers calls for mail ballots

Democratic Gov.

Tony Evers calls for elections officials to mail a ballot to every voter, but GOP legislative leaders reject that call.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Evers calls for mail ballots

ADRIENNE: AS IT STANDS, THEAPRIL 7 ELECTION IN WISCONSIN ISSTILL ON.GOVERNOR EVERS SAYS HE DOESN’THAVE THE POWER TO UNILATERALLYMOVE THE ELECTION.BUT FRIDAY, HE DID CALL ON STATELAWMAKERS TO APPROVE MAILING ABALLOT TO EVERY REGISTEREDVOTER.SENATE MAJORITY LEADER SCOTTFITZGERALD CALLED THE IDEA ACOMPLETE FANTASY, AND SAID IT’SNOT LOGISTICALLY FEASIBLE.MANY LOCAL OFFICIALS ARE WORRIEDABOUT HOLDING AN ELECTION DURINGA PANDEMIC.THE CITY OF GREEN BAY LAST WEEKFILED A FEDERAL LAWSUIT SEEKINGTO CANCEL IN PERSON VOTING ONAPRIL 7, AND MAIL BALLOTS TO ALLREGISTERED VOTERS.AS THE GOVERNOR WANTS TO DO.THERE’S BEEN A GROWING CHORUS OFLOCAL LEADERS, BOTH DEMOCRATSAND REPUBLICANS IN NON-PARTISANOFFICES, CALLING FOR THEELECTION TO BE DELAYED.THEY SAY MANY POLL WORKERS DON’TPLAN TO SHOW UP, VOTERS AREWORRIED, AND EVERYONE’SCONCERNED ABOUT SAFETY IN THECURRENT SITUATION.THANK YOU FOR YOUR TIME TODAY.STAY SAFE.I’M ADRIENNE PEDERSEN.I’LL SEE YOU AGAIN NEXT SUNDAY




You Might Like


Tweets about this

CMcCafferty3

Cindy M @misscrabby21 @pslovestoride Evers proposing the impossible to invite voter fraud with no ID! Coronavirus in Wiscon… https://t.co/UV7fNk2b5s 23 hours ago

MacMorganne

Morganne MacDonald RT @patrickdmarley: Coronavirus in Wisconsin: Evers wants all voters to get absentee ballots — via ⁦@MollyBeck⁩ https://t.co/CXDgCie1Jw 1 day ago

patrickdmarley

Patrick Marley Coronavirus in Wisconsin: Evers wants all voters to get absentee ballots — via ⁦@MollyBeck⁩ https://t.co/CXDgCie1Jw 1 day ago

IndivCincy

Ian Nash Desroche IV WI Gov. Tony Evers calls for all voters to get ballots by mail as two clerks are warned their advice to absentee vo… https://t.co/PEfVHYosV5 1 day ago

BloggingBlue

Blogging Blue Governor Evers Calls For All Mail In Ballots for April 7th Elections https://t.co/VU7GvJBi0o 2 days ago

WISCTV_News3

News 3 Now / Channel 3000 Senate Majority Leader Scott Fitzgerald says there's no way clerks can procure, print, verify and mail millions of… https://t.co/xLuFKBMGaA 2 days ago

fox47madison

FOX 47 Madison Senate Majority Leader Scott Fitzgerald says there’s no way clerks can procure, print, verify and mail millions of… https://t.co/pIk61RVyoI 2 days ago

TPINRoss

Ross Sherman Via @MollyBeck: @GovEvers calls for all voters to get ballots by mail. https://t.co/GxZE3kuFoo 2 days ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.