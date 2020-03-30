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Flags to be held at half-staff in honor of NHP Trooper shot in line of duty

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:50s - Published
Flags to be held at half-staff in honor of NHP Trooper shot in line of duty

Flags to be held at half-staff in honor of NHP Trooper shot in line of duty

Flags will be at half-staff on Monday as the community continues to pay their respects to a fallen hero.

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Flags to be held at half-staff in honor of NHP Trooper shot in line of duty

CONTINUES TO PAY THEIR RESPECTSTO A FALLEN HERO.NEVADA HIGHWAY PATROL SERGEANTBEN JENKINS WAS SHOT IN KILLEDIN THE LINE OF DUTY NEAR(EEE-LEE) ELY FRIDAY.POLICE ARRESTED JOHN DABRITZ...TROOPERS SAY - HE STOLE THETROOPER'S UNIFORM AND TOOK OFFIN HIS PATROL CAR AFTER THESHOOTING..HE WAS LATER FOUND AND TAKENINTO CUSTODYLAST NIGHT - THE LIGHTS AT CITYHALL WERE TURNED BLUE INSERGEANT JENKINS HONOR.HE HAD BEEN WITH N-H-P FOR12 YEARS.HE ALSO RECEIVED "THE GOLDMEDAL OF VALOR" FROM THEDEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY FORHIS HEROISM.JENKINS IS SURVIVED BY HISWIFE, HIS MOTHER, -4- CHILDRENAND-5- GRANDCHILDREN.THIS IS THE FIRST LINE OF DUTYDEATH IN NEVADA THIS YEAR...AND THE FIRST FOR NHP SINCE2008.THIS MORNING--- WE'RE




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