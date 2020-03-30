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Tokyo Olympics rescheduled for July 23-August 8 in 2021 | Oneindia News

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Tokyo Olympics rescheduled for July 23-August 8 in 2021 | Oneindia News

Tokyo Olympics rescheduled for July 23-August 8 in 2021 | Oneindia News

THE TOKYO OLYMPICS WILL OPEN NEXT YEAR IN THE SAME TIME SLOT SCHEDULED FOR THIS YEAR’S GAMES.

TOKYO ORGANIZERS SAID THAT THE OPENING CEREMONY WILL TAKE PLACE ON JULY 23, 2021 — ALMOST EXACTLY ONE YEAR AFTER THE GAMES WERE DUE TO START THIS YEAR.

AIR INDIA PILOTS WHO HAVE FLOWN TO VARIOUS PARTS OF THE WORLD TO BRING BACK INDIANS WHO WERE STRANDED BECAUSE OF THE OUTBREAK OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC HAVE WRITTEN TO AVIATION MINISTER HARDEEP SINGH PURI COMPLAINING ABOUT THE POOR QUALITY OF PROTECTIVE GEAR THAT THEY HAVE BEEN PROVIDED ON THEIR FLIGHTS.

#Lockdown21 #IndiaLockdown

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PaulGraziano1

Paul Graziano⚾⚾⚾ RT @espn: The Tokyo Olympics will open next year in the same time slot scheduled for this year's games with the opening ceremony taking pla… 7 seconds ago

FRupani786

Farhan RT @annmarie: BREAKING: Tokyo Olympics has been rescheduled to July 23, 2021 14 seconds ago

704Livin

FROM DAY-1 💯% TRUMP/Pence ❤️✝️🕎 - Charlotte NC RT @ABC: Opening ceremony of the 2020 Summer Olympics in Tokyo rescheduled for July 23, 2021. The closing ceremony will now be held on Aug… 15 seconds ago

togadiya_hardik

HARDIK TOGADIYA 🇮🇳 BREAKING: Tokyo Olympics has been rescheduled to July 23, 2021 #TokyoOlympics #olympic2021 #Tokyo2021 18 seconds ago

bellobabo

ㅡjujuni ♡🦦 RT @cnnbrk: The rescheduled Tokyo 2020 Olympics are set to open on July 23rd, 2021 https://t.co/oYkBWL8eYK https://t.co/E2QcVHi6dK 36 seconds ago

shailesh0626

Shailesh Amar Singh 🚩 BREAKING: Tokyo Olympics has been rescheduled to July 23, 2021 1 minute ago

loveonninspyr

Loveonn Tokyo 2020 Olympics rescheduled in 2021, starting from July 23rd- 08 August' 2021. Postponed due… https://t.co/AAf0ZZAEcV 1 minute ago

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Corona Updates for Travelers Tokyo Olympics rescheduled for July 2021 #coronavirus #COVIDー19 https://t.co/3EiNAiur4W 2 minutes ago

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