Recreational pot shops urge Baker to let them reopen

NEWSCENTER 5’S MATT REED IS LIVEIN DORCHESTER TO EXPLAIN.MATT: RECREATIONAL MARIJUANASHOPS REMAIN CLOSED, BUT THECO-OWNER FEELS THERE HAS BEENINCONSISTENCIES AND ONCERECREATIONAL RAVANA DISPENSARIESTO JOIN MEDICAL MARIJUANA SHOPSIN LIQUOR STORES AS ESSENTIALBUSINESSES.WHAT A DIFFERENCE THREE WEEKSCAN MAKE.ON MARCH 9, PURE OASIS OPEN ITSDOORS, BECOMING THE FIRSTRECREATIONAL MARIJUANA SHOP INBOSTON.NOW THOSE DOORS ARE CLOSEDBECAUSE OF COVID-19, ANDCO-OWNER KOBIE EVANS HAS NO IDEAWHEN HIS BUSINESS WILL RE-OPEN.