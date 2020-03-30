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Recreational pot shops urge Baker to let them reopen

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Recreational pot shops urge Baker to let them reopen

Recreational pot shops urge Baker to let them reopen

Recreational pot shops in Massachusetts are asking Gov.

Charlie Baker to let them reopen their doors.

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Recreational pot shops urge Baker to let them reopen

NEWSCENTER 5’S MATT REED IS LIVEIN DORCHESTER TO EXPLAIN.MATT: RECREATIONAL MARIJUANASHOPS REMAIN CLOSED, BUT THECO-OWNER FEELS THERE HAS BEENINCONSISTENCIES AND ONCERECREATIONAL RAVANA DISPENSARIESTO JOIN MEDICAL MARIJUANA SHOPSIN LIQUOR STORES AS ESSENTIALBUSINESSES.WHAT A DIFFERENCE THREE WEEKSCAN MAKE.ON MARCH 9, PURE OASIS OPEN ITSDOORS, BECOMING THE FIRSTRECREATIONAL MARIJUANA SHOP INBOSTON.NOW THOSE DOORS ARE CLOSEDBECAUSE OF COVID-19, ANDCO-OWNER KOBIE EVANS HAS NO IDEAWHEN HIS BUSINESS WILL RE-OPEN.




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