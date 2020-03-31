Idaho Humane Society asking for donations for veterinary medical center

SOCIETY IS HOPINGPET OWNERS TAKETIME TO MAKE SURETHEY DON'T ADDSTRAIN TO WORKERSWHO ARE ALREADYSTRETCHED THIN.THE SHELTER IS OFCOURSE WORKINGWITH A REDUCEDSTAFF AND SAYSVETERINARYSUPPLIES NEED TOBE CONSERVED FOREMERGENCIES.ORGANIZERS AREREMINDING FOLKSTHAT THIS IS NOT AGOOD TIME TO HEADTO THE VET FORANYTHING THAT CANWAIT.IF YOUR ANIMALNEEDS SOMETHINGLIKE A ROUTINE NAILTRIM, YOU AREENCOURAGED TOCHECK YOUTUBE FORPLENTY OF HOW TOVIDEOS.JUST LIKE THIS IS ATERRIBLE TIME TO GOTO A HOSPITAL E-R,MANY ANIMALSHELTERS ACROSSTHE COUNTRY ARESEEING SIMILAR BADSITUATIONS FORDOGS AND CATS THATCANNOT ACCESSCARE."ITS NOT THE TIME TOBE GOING TO THEVET AND TRYING TOGET ROUTINEVACCINATIONS ORROUTINE DENTALCLEANING, AND EVENSOME OF THE THINGSLIKE A MINOR EARINFECTION OR MINORSKIN CONDITION.THEY MAY ALSO HAVETO WAIT A LITTLELONGER TO RECEIVECARE THAN THEYOTHERWISE WOULD."WE'RE TOLD THE VETMEDICAL CENTER ISSEEINGPREVENTABLEINJURIES AND OTHERTRAUMAS....EVERYTHING FROMPUPPIES THATNEEDED SURGERYAFTER BEING HIT BY ACAR TO A DOG THATNEEDED TREATMENTAFTER ACCIDENTALLYSETTING HIMSELF ONFIRE.ALSO THE IDAHOHUMANE SOCIETYHAS LAUNCHED ASTRAY PETS ONLINEPORTAL THAT SHOWSANIMALS BROUGHT INBY THE PUBLIC ANDSHELTER OFFICERS.