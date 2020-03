Hombre arrestado por tener relación con menor 10 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Hombre arrestado por tener relación con menor Un hombre fue arrestado por la oficina del alguacil del Condado de Butte por tener una relación con una persona menor de edad. 0

shares ShareTweetSavePostSend Hombre arrestado por tener relación con menor Hombre fue arrestado por tener relaciones sexuales con un menor. La oficina del alguacil del condado de butte dice que jagvir singh, de 23 años de edad, fue arrestado en octubre del año pasado en sacramento por viajar a chico para tener relaciones con un menor. El sujeto pago fianza y saló en libertad. El 25 de marzo, las autoridades recibieron informacón de que singh haía vuelto a contactar al menor. Ambos fueron localizados en un motel de paradise donde haía indicaciones de que huiían de california. Singh fue arrestado por cargos de tener relaciones sexuales con un menor y violacón de una orden de un juez,





You Might Like

Tweets about this