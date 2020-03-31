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New Jersey National Guardsman Dies From COVID-19

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:41s - Published < > Embed
New Jersey National Guardsman Dies From COVID-19
Capt. Douglas Linn Hickok passed away in a Pennsylvania Hospital.
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New Jersey National Guardsman Dies From COVID-19

"EYEWITNESS NEWS."THANK YOU, CRYSTAL, IN NEWJERSEY NATIONAL GUARDS MAN ISTHE FIRST US MILITARY MEMBERTO DIE FROM COVID-19.CAPTAIN DOUGLAS LYNN HICKOXSERVED AS PHYSICIAN ASSISTANTAFTER SEVERAL YEARS AS A ERDOCTOR.CAPTAIN HICKOX WAS FROMJACKSON, NEW JERSEY, BUT HADBEEN LIVING IN PENNSYLVANIANPASSED AWAY IN A PA HOSPITAL.IT IS UNKNOWN IF HICKOXCONTRACTED THE VIRUS WHILESERVING IN A MEDICAL CAPACITY.NEW JERSEY GOVERNOR FILL NILMURPHY SPOKE ABOUT HISPASSING.CAPTAIN HICKOX IS PROMINENTIN OUR THOUGHTS, AS IS EVERYNEW JERSEY AND WE HAVE LOST,EACH OF THEIR LIVES WASPRECIOUS, AND I KNOW THEIRMEMORIES WILL BE PRECIOUS, ANDI HOPE THEY ARE A SOURCE OF




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