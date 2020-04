Contagio comunitario en Condado de Shasta Video Credit: KHSL - Published 1 week ago Contagio comunitario en Condado de Shasta Uno de los seis casos de covid-19 en el Condado de Shasta se trata contagio de manera comunitaria. 0

shares ShareTweetSavePostSend Contagio comunitario en Condado de Shasta De salud ública del condado de shasta anuncó su primer caso de propagacón comunitaria del coronavirus. No es un nuevo caso en shasta ya que el úmero total confirmado sigue siendo seis. Pero los funcionarios dicen que despés de investigar, encontraron a un hombre de unos 80 años de edad que no teía antecedentes de viaje o contacto con un caso conocido de coronavirus. De nuevo, en el condado de shasta el úmero total de casos positivos es seis... cuatro de ellos siendo relacionados con viajes, uno de persona a persona y uno por contagio comunitario.





You Might Like

Tweets about this