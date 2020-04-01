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CBSE promotes all class 1-8 students amid Coronavirus crisis | Oneindia News

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CBSE promotes all class 1-8 students amid Coronavirus crisis | Oneindia News

CBSE promotes all class 1-8 students amid Coronavirus crisis | Oneindia News

CBSE HAS DECIDED TO PROMOTE ALL CLASS 1 TO 8 STUDENTS TO THE NEXT CLASS WITHOUT EXAMS. THE BOARD DECISION HAS COME AFTER THE EDUCATION MINISTRY DIRECTED CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION TO PROMOTE ALL STUDENTS IN CLASS 1 TO 8 TO THE NEXT CLASS/GRADE.

AFTER A RELIGIOUS GATHERING IN DELHI AT THE HEADQUARTERS OF THE TABLIGHI JAMAAT SECT HAS EMERGED AS ONE OF THE COUNTRY'S TOP CORONAVIRUS HOTSPOTS, ITS CHIEF CLERIC MAULANA SAAD AND SIX OTHERS HAVE BEEN CHARGED BY THE POLICE.

#INDIALOCKDOWN #TABLIGHIJAMAAT

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