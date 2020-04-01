Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Infectious disease specialist in Palm Beach County outlines what's working in fight against COVID-19

Infectious disease specialist in Palm Beach County outlines what's working in fight against COVID-19

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:59s - Published < > Embed
Infectious disease specialist in Palm Beach County outlines what's working in fight against COVID-19

Infectious disease specialist in Palm Beach County outlines what's working in fight against COVID-19

While there is no cure for the coronavirus, doctors are seeing some encouraging results as they look for the best treatments to combat a disease that has already killed more than 4,000 in the U.S.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Infectious disease specialist in Palm Beach County outlines what's working in fight against COVID-19

QUESADA SAT DOWN WITH ANINFECTIOUS DISEASE DOCTOR WHOSAID THEY ARE LEARNING WHAT ISHELPING PATIENTS FIGHTCOVID-19<<IT'S A COMBINATION OF ANANTI-MALARIA DRUG ANDAZITHROMYCIN - AN ANTIBIOTICTHAT'S HELPING SHOWIMPROVEMENT IN PATIENTS WITHCOVID-19 IN THE HOSPITAL..

BUTAS AN INFECTIOUS DISEASEDOCTOR EXPLAINS - IT DEPENDSON WHEN THE COMBO IS BEINGADMINISTERED THAT MAKES ALLTHE DIFFERENCE.

PKG: 16:46:36THIS DISEASE IS A STORM OFINFLAMMATORY REACTION IN YOURBODY THAT IT TAKES OFF LIKEWILDFIRE AND THAT'S VERY SCARYIT TAKES OFF SO FAST THAT YOUCAN'T CATCH UP TO IT DR.LESLIE DIAZ IS AN INFECTIODISEASE SPECIALIST IN NORTHERNPALM BEACH COUNTY SHE'S SEENFIRSTHAND WHAT CORONAVIRUS IDOING TO PATIENTS WHO HATESTED POSITIVE AND NEEDHOSPITAL CARE& 17:08:23 BYUSING AN INTERLEUKIN INHIBITORIT REDUCES THAT STORM ANDCAUSES YOU TO NOT PROGRESSWHAT MY EXPERIENCE IS THEEARLIER YOU USE IT THE MOREYOU'RE GOING TO GET OUT OF IT.I HAVEN'T SEEN ANYBODY GETBETTER AFTER THEY ARINTUBATED.

THE INTERLEUKININHIBITOR IS MEANT TO STOP THEINFLAMMATION THAT ALSO OCCURSIN THE LUNGS WHICH REDUCESYOUR CHANCE TO BREATHE& THISAND A COMBINATION OF AN ANMALARIA DRUG AND SPECIFICALLYAZITHROMYCIN - AN ANTIBIOTIC -ARE MAKING A DIFFERENCE DRDIAZ SAYS& 17:11:15 IT SEEMSTO SHOW SOME IMPROVEMENT INTHE PATIENTS BUT AGAIN YOUHAVE TO USE IT EARLY I FINDTHAT THIS COMBINATION DOESVERY LITTLE FOR SOMEBODY WHOHAS ALREADY PROGRESSED TAG:DR. DIAZ SAYS THERE ARE NOSTUDIES SHOWING ANY SPECIFICTYPE OF IMMUNITY BOOSTER WOULDHELP BUT SHE SAYS IT CAN'THURT TO CONTINUE TAKING YOURVITAMIN C IN WEST PALM BEACH -MQ - WPTV NEWSCHANNEL 5.




You Might Like


Tweets about this

PhotogEricP

🎥EricP_WPTV🎥 RT @WPTV: COVID-19 treatments: Infectious disease specialist in Palm Beach County outlines what's working https://t.co/ty05imDw0Z reports @… 52 minutes ago

WPTV

WPTV COVID-19 treatments: Infectious disease specialist in Palm Beach County outlines what's working https://t.co/ty05imDw0Z reports @M_Quesada 53 minutes ago

mogeladze1

David -mogeladze COVID-19 treatments: Infectious disease specialist in Palm Beach County outlines what's working 1 hour ago

OrugalluBidda

Niwas WATCH: Facebook Live with infectious disease specialist Dr. Leslie Diaz on the coronavirus https://t.co/XDkrYN4OLs 1 day ago

NevaehKISSES3

Wanda RT @WPTV: WATCH: Facebook Live with infectious disease specialist Dr. Leslie Diaz on the coronavirus https://t.co/1ZCltVZh3r 1 day ago

WPTV

WPTV WATCH: Facebook Live with infectious disease specialist Dr. Leslie Diaz on the coronavirus https://t.co/1ZCltVZh3r 1 day ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.