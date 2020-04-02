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T-shirt sales to help hospitality workers

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:54s - Published < > Embed
T-shirt sales to help hospitality workers

T-shirt sales to help hospitality workers

Fort Myers Beach business leaders are selling "We are Fort Myers Beach" t-shirts.

They say all of the proceeds will provide grocery gift cards for hospitality workers who've lost their jobs due to the COVID-19 epidemic.

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T-shirt sales to help hospitality workers

COLLIER COUNTY SHERIFF’S OFFICEIN COLLIER COUNTY SANDRARODRIGUEZ FOX 4 IN YOUR CORNERWE HAVE AN UPDATE TO A STORY WETOLD YOU ABOUT LAST WEEK.FORT MYERS BEACH BUSINESSLEADERS ARE SELLING "WE ARE FORTMYERS BEACH" T-SHIRTS.ALL OF THE PROCEEDS WILL PROVIDEGROCERY GIFT CARDS FORHOSPITALITY WORKERS WHO LOSTTHEIR JOBS DUE TO THECORONAVIRUWE AREW NOW LEARNING THAT THECOMMUNITY HELPED TO RAISE*19-THOUSAND DOLLARS SO FAR.ORGANIZERS HAVE DISTRIBUTED 75GIFT CARDS.230 HOSPITALITY WORKERS HAVEAPPLIED TO GET HELP.T-SHIRTS ARE 15 DOLLARS.IF YOU ARE ARE A HOSPITALITYWORKER IN NEED... YOU CAN FILLOUT A FORM TO REQUEST HELP.JUST GO TO "FORT MYERS BEACH C-FDOT COM.YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO’INFO AT BARE FOOT EVENT GROUPDOT COM.’"I just want people to knowthat, if they are alone, there




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Em_I_Am

♌️ Emily Byrd 🌬 RT @gsodaycenter: Please continue supporting our hospitality and service workers in Greensboro! These shirts make awesome gifts and you c… 1 week ago

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