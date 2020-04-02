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Support for nurses on front lines of COVID-19

Video Credit: WAPT - Duration: 01:26s - Published < > Embed
Support for nurses on front lines of COVID-19
Neighbors are showing support for health care workers during COVID-19.
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Support for nurses on front lines of COVID-19

PANDEMIC BUT EVEN IF YOU ARE ATHOME YOUCAN SHOW SUPPORT FOR THOSE THATARWORKING ON THE FRONT LINE..

THEMISSISSIPPI NURSES ASSOCIATIONIS ASKINTHE COMMUNITY TO ENCOURAGE ALLOF THENURSES AND HEALTH CAREPROFESSIONALSWORKING AROUND THE CLOCK DURINGTHISPANDEMIC..YOU CAN SHOW YOUR SUPPORT BYUSINGANYTHING RED AT YOUR HOME ANDTYINGAROUND YOUR MAILBOX -- YOURPORCH POST --EVEN A TREE -- AND SOME MANYPEOPLE AREALREADY DOING THIS .YOU HAVE TO USE WHAT YOU HAVE ATHOME -- YOCAN'T SHOP FOR SUPPLIES -- YOUCAN USETHINGS LIKE LEFT OVER CHRISTMASRIBBONS,BAGS AND EVEN TSHIRTS TO DOTHISTHE MNR SAYS IT TAKES EVERYONEWORKINTOGETHER AT THIS TIME-- AND THISIS A GREAT WTO SHOW THAT YOU ARE CHEERING ONTHOSE PEOPLE ON THE FRONT LINESEVERYDAY PUTTITHEIR OWN HEALTH AND THEIRFAMILIES AT RISKIF YOU DONT HAVE SUPPLIES TOMAKERIBBON YOU CAN DRAW A THANK YOUNOTE ANDPUT IT IN YOUR WINDOW OR SIMPLYDROPPOSITIVE COMMENT ON SOCIAL MEDIARIGHT NOA LITTLE SUPPORT GOES A LONG WAYFOR THOSWORKING AROUND THE CLOCK.REPORTING FROM HOME -- ALLIEWARE -- 16 WAPT NEWS THIS IS A TOUGH TIME FOR HIGHSCHOOLSENIORS...MISSING THEIR LA




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