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Local players keep up on their soccer skills using TP

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:41s - Published < > Embed
Local players keep up on their soccer skills using TP

Local players keep up on their soccer skills using TP

They can't practice together, but the Baltimore Union Soccer Club Girls are still working on their moves.

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Local players keep up on their soccer skills using TP

MISSING THEIR TEAM SPORTS...THEY MAY NOT BE ABLE TOPRACTICE TOGETHER...BUT THEGIRLS WITH THE BALTIMORE UNIONSOCCER CLUB ARE STILL KEEPINGTHEIR SKILLS SHARP.

THE CLUBDIRECTOR SENDS THEM TRAININGVIDEOS TO KEEP THEM ACTIVE.AND THEIR COACH, JAMIE FLYNN,WANTED TO CHALLENGE THEM TO AJUGGLING CONTEST WITH TOILETPAPER.

SO THE GIRL PUT THISVIDEO TOGETHER TO SHOW WHATTHEY CAN DO!

FLYNN SAYS ITAPPLIES THE SAME BASIC SKILLSTHE PLAYERS ARE ENCOURAGED TOTO WORK ON...BUT THIS WAYREQUIRES A LITTLE MORECONCENTRATION.THANK YOU FOR JOINING US FORTHIS SPECIAL EDITION OF WMAR




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