Misconceptions about how to avoid COVID-19

THE CORONAVIRUS.INCLUDING USING C-B-D.THE NATIONAL CONSUMERS LEAGUEIS NOW WARNING PEOPLE - THEYSAY MANY C-B-D ODUCTS AREUNREGULATED-- UNTESTED-- ANDPOSSIBLY MISLABELED."IM VERY CONFIDENT THERE'S NOTA PILL A SUPPLEMENT SOMETHINGTHAT EVERYONE SHOULD BE RUNNINGOUT AND GRABBING THAT'S GOINGTO KEEP THEM FROM GETTING THISVIRUS."OTHER FALSE CLAIMS ABOUTFIGHTING CORONAVIRUS-- HOTBATHS...SHOWERS ORSTEAM-THERAPY.DOCTORS SAY GOOD NUTRITION CANHELP BECAUSE A POOR DIET MAKESYOU SUSCEPTIBLE TO DISEASE.ALSO, STAYING PHYSICALLY ACTIVECAUSES YOUR ANTIBODIES ANDWHITE BLOOD CELLS TO CIRCULATEFASTER.THAT MEANS THEY COULD DETECTAND FIGHT BUGS MORE QUICKLY.YOURSELF FOR COVID-19