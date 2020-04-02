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Misconceptions about how to avoid COVID-19

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published < > Embed
Misconceptions about how to avoid COVID-19
There are many misconceptions about how to avoid COVID-19.
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Misconceptions about how to avoid COVID-19

THE CORONAVIRUS.INCLUDING USING C-B-D.THE NATIONAL CONSUMERS LEAGUEIS NOW WARNING PEOPLE - THEYSAY MANY C-B-D ODUCTS AREUNREGULATED-- UNTESTED-- ANDPOSSIBLY MISLABELED."IM VERY CONFIDENT THERE'S NOTA PILL A SUPPLEMENT SOMETHINGTHAT EVERYONE SHOULD BE RUNNINGOUT AND GRABBING THAT'S GOINGTO KEEP THEM FROM GETTING THISVIRUS."OTHER FALSE CLAIMS ABOUTFIGHTING CORONAVIRUS-- HOTBATHS...SHOWERS ORSTEAM-THERAPY.DOCTORS SAY GOOD NUTRITION CANHELP BECAUSE A POOR DIET MAKESYOU SUSCEPTIBLE TO DISEASE.ALSO, STAYING PHYSICALLY ACTIVECAUSES YOUR ANTIBODIES ANDWHITE BLOOD CELLS TO CIRCULATEFASTER.THAT MEANS THEY COULD DETECTAND FIGHT BUGS MORE QUICKLY.YOURSELF FOR COVID-19




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COVID-19India 🇮🇳 RT @aag_agra: To avoid spread of any misconceptions about #coronavirus (COVID-19), Ministry of Health, Govt. of India as per directions fro… 1 day ago

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Abhishek Arun Gupta To avoid spread of any misconceptions about #coronavirus (COVID-19), Ministry of Health, Govt. of India as per dire… https://t.co/op3RlDIdBB 1 day ago

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