Decomiso de drogas y armas en Redding
Las autoridades del Condado de Shasta y Redding decomisaron drogas, dinero en efectivo y armas en una vivienda en Redding. Dos personas fueron arrestadas.

shares ShareTweetSavePostSend Decomiso de drogas y armas en Redding Se decomisaron drogas, armas y una cantidad grande de dinero en efectivo en una casa en redding. Agentes antinaróticos del condado de shasta y oficiales de la poliía de vecindarios de redding llevaron a cabo una orden de cateo en una vivienda en heather lane ayer por la tarde. Adentro encontraron 26 mil ólares en efectivo, herína, metanfetamina y varias botellas de metadona, aí como una ar 15, una pistola y pistola paralizante. Daniel parks fue arrestado con varios cargos, incluyendo posesón de naróticos para la venta y una violacón de libertad condicional. Otra persona que llego a la casa de parks tambén fue arrestada con cargos de drogas mientras esá





