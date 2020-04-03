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'A day at a time" Doctor shares life-saving advice to fight coronavirus

Video Credit: KMBC - Duration: 01:33s - Published < > Embed
'A day at a time' Doctor shares life-saving advice to fight coronavirus

'A day at a time" Doctor shares life-saving advice to fight coronavirus

Dr. Hemant Thakur recommends boosting your immune system to avoid serious illness from coronavirus

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'A day at a time" Doctor shares life-saving advice to fight coronavirus

DISTANCING AND GOOD HYGIENE, BUTWHAT IF YOU GET CORONAVIRUS AROBHUGHES TALK TO A DOCTOR ABOUTHOW YOU CAN HELP HELP YOUR BODYAND HELP YOURSELF.YES, MOST OF US.WE’RE GOING TO GIVE THIS.DR. HYMAN TALKER RESTORATIVEBRAIN CLINIC MEDICAL DIRECTORWANTS YOU TO BE PREPARED.NOBODY’S IMMUNE TO THIS AND EVENTO GET THIS WHETHER YOU’REYOUNG.OH THE FIGHT AGAINST CORONAVIRUSSTARTS WITH YOUR IMMUNE SYSTEM,EVEN IF YOU GET THE WIRES YOUCAN ADD SO YOU DON’T DEVELOP ASERIOUS ILLNESS EAT APLANT-BASED DIET TO KEEP YOURBODY’S CELLS CLEAN LIKE WATER INA FISH TANK IF YOU HAVE A FISHTANK AND EFFICACY.IN THE WATER IF YOU POLLUTE THEWATER, WHAT’S GOING TO HAPPEN TOTHE FISH?THE FISH IS GOING TO GET SICKEXERCISE DO BREATHING ANDRELAXATION TECHNIQUES LIKE YOGATAI CHI MEDITATION OR MARTIALARTS THIS IMPROVES CIRCULATIONAND KEEPS YOUR PIPES HEALTHYGLASS HAS TO BE PULLED OUT ASYSTEM GET ENOUGH SLEEP OR YOURIMMUNE SYSTEM SHUTS DOWN MOSTIMPORTANTLY FOCUS ON WHAT YOUCAN CONTROL IT.TAKE IT A DAY AT A TIME.WE’RE KIND OF WORRIED ABOUTWHAT’S GOING TO HAPPEN SIXMONTHS FROM NOW YOU THINK ABOUTWHAT YOU’RE GOING TO DO TODAY?WHAT YOU GOING TO TAKE?TOMORROW ROB HUGHES KMBC 9 NEWSAND MORE HEALTHY TIPS ARE TOQUIT SMOKING OR VAPING WHICH ISHEALTHY IN GENERAL AND TO AVOIDEXCESSIVE ALCOHOL.DR. TALKER HAS A PRESENTATION ONALL OF THIS.HE WANTS TO SHARE IT WITH YOU.LOOK FORWARD ON ROB’S KMBCFACEBOOK PAGE.OKAY, AND BC IS STARTING AFACEBOOK LIVE SER




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RAJESHR98803206

RAJESH RAJESH https://t.co/5xqmSafnK9 Shared by Indian Express android app. Click here to download https://t.co/g4tDMf3UYh 2 days ago

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John Edward O'Brien @eugenegu @realDonaldTrump A Doctor of Medicine today has time to bash the US President during a Pandemic? You need… https://t.co/QLxa6GAYDD 4 days ago

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Massachusetts Coalition for Serious Illness Care At a time when it’s hard to find the right words, author and #palliativecare doctor Sunita Puri shares the question… https://t.co/3xiG6do2eH 4 days ago

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