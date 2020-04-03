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Problem Solvers Coronavirus Hotline: Custody and Visitation During COVID-19

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:39s - Published < > Embed
Problem Solvers Coronavirus Hotline: Custody and Visitation During COVID-19
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Problem Solvers Coronavirus Hotline: Custody and Visitation During COVID-19

FOR YOU TO ANSWER ANYQUESTIONS YOU MAYHAVE.

AND WITH ALL OF THESESHELTER IN PLACE, AND SAFERAT HOME ORDERS - I GOT AQUESTION FROM A VIEW ABOUTCUSTODY AND VISITATION.

TAKEA LOOKONE VIEWER WROTE INTO OURCORONAVIRUS HOTLINE ANDASKED, "HAS GOVERNOR STITTRESPONDED TO ANY QUESTIONSREGARDING FAMILIES THAT AREGOING THROUGH DIVORCE ANDTHE VERY YOUNG CHILDREN THATARE SUPPOSED TO GO FORWEEKEND VISITS AND 1 EVENINGVISIT A WEEK?" 2 WORKS FORYOU REACHED OUT TO JUDGEKELLY GREENOUGH WHO OVERSEESTHESE CASES FOR TULSACOUNTY.

SHE SAID, "THISPARTICULAR SUPREME COURTDIRECTIVE WILL APPLY TO ALLVISITATION OR PARENTING TIMEORDERS AND FAMILY COURTS OROTHER CASES CONCERNINGCUSTODY OR VISITATION TIMEOF MINOR CHILDREN, WHICHCONCEIVABLY COULD ENCOMPASSGUARDIANSHIP MATTERS .

.

.IT SAYS THAT FOR PURPOSES OFA PERSON'S RIGHT TO CUSTODYAND VISITATION OR PARENTINGTIME, THE ORIGINAL PUBLISHEDSCHOOL SCHEDULE FOR THECHILD SHALL CONTROL." JUDGEGREENOUGH WENT ON TO SAY,"THE SUPREME COURT DIRECTIVESAYS THAT THERE'S NOTHINGTHAT PREVENTS PARTIES FROMALTERING A CUSTODY ORVISITATION ORDER BY WRITTENAGREEMENT IF IT'S ALLOWED BYTHE ASSIGNED JUDGE." SHESAID THE FIRST STEP IS TOCALL YOUR LAWYER, THENCONTACT THE COURT CLERK'SOFFICE.

THE NEXT THING TO DOIS CONTACT YOUR ASSIGNEDJUDGE TO GET IT IN APPROVEDIN WRITING SO THERE IS NODISAGREEMENT DOWN THE ROADABOUT WHAT THE PARTIES DID.AND IF THERE'S A QUESTIONYOU WOULD LIKE ME TO LOOKINTO - JUSTCALL THE NUMBER YOU SEEHERE.

OUR CORONA VIRUSHOTLINE... 918-748-1502 ANDI'LL TO MY BEST TO GET YOUTHE ANSWERS THAT YOU NEED.WITH NON-ESSENTIAL BUSINESSACROSS THE STATE FORCED TO




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iamhumanwaste13

Micahh RT @KJRH2HD: Problem Solvers #Coronavirus Hotline: Will I Get a Stimulus Payment? #2WorksForYou https://t.co/l7Aj4ogugi https://t.co/9cOJJj… 2 days ago

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