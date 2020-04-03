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Claire's Forecast 4-3

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 03:04s - Published < > Embed
Claire's Forecast 4-3
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Claire's Forecast 4-3

COLD FRONT ARRIVES TOMORROW ANDRAIN MOVES THROUGH THE STATESATURDAYAFTERNOON BUT WE WILL BE DRYAGAIN BY SUNDAY.

HOUR-BY-HOURFORECAST IS BEAUTIFUL.MOSTLY SUNNY SKIES EXPECTED TOLAST THROUGH THE DAY.

IT WILL BEWARM AGAINTODAY WITH HIGH UP AROUND 60DEGREES.

CLOUDS TO SLOWLYINCREASE TONIGHTTURNING PARTLY CLOUDY.

IT WILLBE CHILLY AGAIN TONIGHT WITHLOWS IN THE UPPER 30S.

A COLDFRONT MOVES EAST THROUGH THESTATE SATURDAY.

THE SYSTEMIS WEAKENING AS IT MOVES CLOSERSO WE WILL JUST SEE SOMESCATTERED LIGHT RAINMAINLY DATURDAY AFTERNOON ANDEARLY EVENING.

THE CLOUDS ANDRSIN KEEPS US ALITTLE COOLER TOMORROW WITHHIGHS IN THE MID 50S.

SUNSHINERETURNS SUNDAY AND IT WILL BENICE TO END THE WEEKEND.

TODAYMOSTLY SUNNY.

HIGHSIN THE UPPER 50S TO AROUND 60DEGREES.

TONIGHT PARTLY CLOUDYLOWS IN THEUPPER 30S.

THE 7-DAYFORCASTSTILL FEELING LIKE SPRING.

RAINMOVES EASTTHROUGH THE STATE SATURDAYAFTERNOON, BUT IT WILL BE SHORTLIVED AND WE WILL SEESUNSHINE AGAIN SUNDAY WITH HIGHSIN THE MID TO UPPER 50S.

MOSTLYCLOUDY BUTDRY MONDAY WITH HIGHS IN THE LOW60S.

SOME STORMS POSSIBLETUESDAY AFTERNOONWITH HIGHS IN THE MID 60S!PARTLY CLOUDY WEDNESDAY WITHHIGHS IN THE LOW 60S.COOLING DOWN THURSDAY WITH HIGHSBACK DOWN IN THE LOW 50S.KENTUCKY RESIDENTS ARE BEINGWARNED TO WATCH OUT FOR DRIVETH




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pollyebooth

Polly Booth @Fox_Claire @BBCOne Also, not everyone is stuck indoors ignoring schedules. The weather forecast is important for a… https://t.co/IiPD9nm6Sl 10 hours ago

ReneeK3693

ReneeK RT @WQOWSchaefer: Eau Claire hit 60° for the first time in 2020! While more days like this are in the forecast, I also am tracking a strong… 17 hours ago

WQOWSchaefer

Matt Schaefer - Weather Eau Claire hit 60° for the first time in 2020! While more days like this are in the forecast, I also am tracking a… https://t.co/Vs7SNQTd5O 18 hours ago

washlandsPosh

MrsJM @Fox_Claire @BBCOne The weather forecast is sooo important 😅 19 hours ago

CarolAJC7

Carol Corbett @Fox_Claire @BBCOne For the weather forecast! 19 hours ago

Claire_A

Claire Archibald RT @thebaldgeek: Just gutted that #darksky have sold out to Apple and are killing BOTH the Android app (of which I am a multi year subscrib… 1 day ago

blueballsbbq

[email protected] @jimashore @johnnyxrocks @Fox_Claire @lewis_goodall reason 1: if 10%, 50% or 90% have already had the flu, we can m… https://t.co/i637dAlqUZ 1 day ago

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