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IDPR Online Courses

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 03:15s - Published
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RIGHT NOW..SCHOOLS ARECLOSED..

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WHY DID YOUGUYS WANT TOSTART DOING THIS?WHY IS IT SOIMPORTANT TO HELPEDUCATE KIDS ONALL THE EXCITINGTHINGS IDAHO PARKSHAVE TO OFFER??EVEN THOUGHMOST PLACES ARECLOSED..

HOW CANPEOPLE STILL TAKEADVANTAGE OFEVERYTHING STATEPARKS HAVE TOOFFER SAFELY?WHERE CANPEOPLE FIND OUTMORE AND STAYTUNED ON WHAT'SNEXT FOR THEOFFER SAFELY?WHERE CANPEOPLE FIND OUTMORE AND STAYTUNED ON WHAT'SNEXT FOR THEPARKS?




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