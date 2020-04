Estudiantes de la escuela superior de Mason recaudan miles de dólares para Puerto Rico Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 01:37s - Published on April 3, 2020 Estudiantes de la escuela superior de Mason recaudan miles de dólares para Puerto Rico Antes de que COVID-19 cerrara las puertas de todas las escuelas en el estado, estudiantes de la escuela superior de Mason, recaudaron casi $3,000 para ayudar a las víctimas de los temblores de tierra en Puerto Rico. 0

