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Congrats to Grads! Isabella Rodriguez and Devina Wolfe

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:42s - Published < > Embed
Congrats to Grads! Isabella Rodriguez and Devina Wolfe

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Isabella Rodriguez and Devina Wolfe.

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Congrats to Grads! Isabella Rodriguez and Devina Wolfe

THIS IS IZABELLA RODRIGUEZ...SHE IS THE DAUGHTER OF APASTOR.....FROM C-3 CHURCH.....IN LAS VEGAS..ALEJANDRA CABRERA SAYS....IZABELLA IS THE MOST LOVINGPERSON EVER... AND...HAS A BIG HEART FOR KIDS..SHE IS SMART AND LOVES...SERVING PEOPLE..CONGRATULATIONS...IZABELLA!WE ALSO WANT TO HONOR.....DEVINA WOLFE..DEVINA IS A TALENTED ARTIST....WHO LOVES TO WRITE SONGS ANDPAINT!

CONGRATULATIONS.....DEVINA!!AND...WE WANT TO SHOWCASE YOURGRAD..VISIT...K-T-N-V -DOT- COM SLASHGRADS...OR E-MAIL GRADS...AT K-T-N-V -DOT- COM..".WE MIGHT JUST FEATURE YOURGRADUATE ON AIR!STILL AHEAD...REMEMBERING A MUSIC ICON....25 YEARS.....AFTE




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