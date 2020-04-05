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Is golf essential during a pandemic?

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:06s - Published < > Embed
Is golf essential during a pandemic?
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Is golf essential during a pandemic?

THAT HAS A LOT OF PEOPLEASKING, WHY IS GOLF CONSIDEREDESSENTIAL?

13 ACTION NEWSREPORTER ASTRID MENDEZ WENT TOFIND OUT.PKG CLUBHOUSES CLOSED, COURSESOPEN IS THE DIRECTIVE ON THELINKS THESE DAYS.GOLFERS SAY THAT'S FINE AS LONGAS THEY STILL GET TO PLAY.SOT RICK THIS ISN'T A TYPICALDISTANCING ASIDE.THE QUESTION REMAINS, WHY ISGOLF ESSENTIAL, ESPECIALLY WHENTHE GOVERNOR IS TELLINGEVERYONE TO STAY HOME?

THAT'S AQUESTION WE ASKED THE STATETODAY.NOBODY REPLIED.GRANTED, IT'S A SATURDAY.LAS VEGAS GOLF HALL OF FAMERJOE KELLY SAYS ITS BENEFICIALTO GET OUTSIDE.HE UNDERSTANDS THE BACKLASH,AND IS IN CONTACT WITH THEGOVERNOR SOT TAGNOT ALL THE GOLF COURSES AREOPEN IN THE VALLEY SO IT'S BESTTO CALL AHEAD BEFORE YOU GO.MORE CHANGES COULD COME TO WHATBUSINESSES ARE DEEMED ESSENTIALAND NON-ESSENTIAL BUT FOR NOW,GOLFING IS ALLOWED.MORE THAN 200 COTS WEREDELIVERED TO CASHMAN FIELD FOR




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