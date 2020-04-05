Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Palm Sunday Mass goes virtual in Las Vegas

Palm Sunday Mass goes virtual in Las Vegas

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:48s - Published < > Embed
Palm Sunday Mass goes virtual in Las Vegas

Palm Sunday Mass goes virtual in Las Vegas

NEWS: Pews will remain empty on Palm Sunday to stem the spread of the coronavirus so pastors are turning to online services.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Palm Sunday Mass goes virtual in Las Vegas

THE VALLEY BECAUSE OF THECORORNAVIRUS.THAT DOESN'T MEAN - YOU CAN'TSTILL WORSHIP TOGETHER - WHILEIN ISOLATION.13 ACTION NEWS REPORTER SEANDELANCEY IS LIVE AT THECATHOLIC DIOCESE HEADQUARTERS -- TO SHOW YOU HOW.SEAN?NINA - THE DIOCESE ORIGINALLYWANTED SUSPENDED MASS - THROUGHTODAY.THEY'VE SINCE EXTENDED THECLOSURE - THROUGH APRIL 30TH -- SO PASTORS ARE REACHINGACROSS THE DIGITAL DIVIDE TOMEET THEIR PARISHIONERS ATHOME.FATHER BILL KENNY AT HOLYSPIRIT CHURCH - - SAYS THEY'VEALWAYS LIVE STREAMED AT LEASTONE SUNDAY MASS - BUT THATHAS CHANGED DRASTICALLY.THEY NOW BROADCAST EVERY DAY.MEDITATIONS AT THE STATION OFTHE CROSS - BIBLE READINGREFLECTIONS MONDAY THROUGHFRIDAY - - AND SUNDAY SERVICESBROADCAST LIVE.HE SAYS MANY OF HIS THOUSANDSOF FOLLOWERS WATCH - SHARE - -AND TALK TO EACH OTHER ABOUTSERVICES AS A FAMILY AT THESAME TIME THEY WOULD NORMALLYLEAVE THE HOUSE - - EVEN IFIT'S A RECORDED BROADCAST.EVEN THOUGH THIS IS WORKING - -HE SAYS IT'S VERY STRANGE TOHAVE EMPTY CHURCHES - - ON THEHOLIEST WEEK OF THE YEAR.HE'S PRAYING FOR THE DAY - THECHURCH DOORS OPEN AGAIN.FATHER BILL KENNY/HOLY SPIRITCHURCH - 5:56 "WHEN WE ARE ABLETO HAVE MASS BACK HERE IT WILLBE A GREAT CELEBRATION WITHLOTS OF MUSIC AND FLOWERS.IT WILL BE LIKE OPENING UP THECHURCH ALL OVER AGAIN.IT'S GOING TO BE A GREAT DAY."KENNY SAYS IN THE MEANTIME -YOU SHOULD CONNECT WITH YOURFAMILY - RELY ON EACH OTHER - -AND STAY STRONG IN YOUR FAITH,NO MATTER HOW LONG IT TAKES.HOLY SPIRIT IS JUST ONE OFMANY CHURCHES BROADCASTINGTHEIR MASSES...YOU CAN FIND THOSE ON THEIRINDIVIDUAL WEBSITES - - OR ONTHE CATHOLIC DIOCES OF LASVEGAS WEBSITE.SEAN DELANCEY - - 13 ACTIONNEWS.SINCE YOU WON'T BE ABLE TO GOTO PALM SU




You Might Like


Tweets about this

HolyRoodRCHigh

Holy Rood RC HS RT @HolyRe: It's Palm Sunday! Join Archbishop Leo Cushley in prayer and watch Holy Mass that is available here: https://t.co/2BUx0ij04W Po… 6 hours ago

dulcetvisions

Timothée Chalamet fan acc 🥺🥵 living in a Catholic household problems: I went to ask my Mum a question as she was sitting on her bed looking at h… https://t.co/ZuiYYh265M 8 hours ago

HolyRe

Holy Rood RE It's Palm Sunday! Join Archbishop Leo Cushley in prayer and watch Holy Mass that is available here:… https://t.co/nRxkfd4jPz 8 hours ago

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.