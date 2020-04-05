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Coronavirus: Ban on large gatherings extended in UP's Gautam Buddha Nagar till April 30th | Oneindia

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:25s - Published < > Embed
Coronavirus: Ban on large gatherings extended in UP's Gautam Buddha Nagar till April 30th | Oneindia

Coronavirus: Ban on large gatherings extended in UP's Gautam Buddha Nagar till April 30th | Oneindia

BAN ON LARGE GATHERINGS HAS BEEN EXTENDED IN UTTAR PRADESH'S GAUTAM BUDDHA NAGAR DISTRICT NEAR DELHI TILL APRIL 30 AMID RISE IN CORONAVIRUS CASES.

THE TWIN CITIES OF NOIDA-GREATER NOIDA ARE A PART OF THIS DISTRICT THAT HAS RECORDED 55 CASES SO FAR, ONE OF THE HIGHEST IN UP.

AND INDIA TO LIGHT DIYAS, CANDLES, LAMPS TODAY AT 9 PM AS URGED BY PM MODI TO “DEFEAT THE DESPAIR” BROUGHT ON BY THE COVID-19 PANDEMIC.

ALL THOSE WHO ATTENDED THE RELIGIOUS GATHERING IN DELHI - HOSTED BY TABLIGHI JAMAAT -- OR WERE IN THE VICINITY, ARE BEING TRACED THROUGH CELLPHONE DATA, SOURCES IN THE DELHI POLICE HAVE REAVEALED.

THE CRIME BRANCH HAS BEEN INVESTIGATING THE CASE AS IT WAS IDENTIFIED AS A HOTSPOT FOR THE SPREAD OF THE HIGHLY CONTAGIOUS CORONAVIRUS OTHER NEWS

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ravinan30310294

Ravinandan Tiwari RT @ndtvfeed: Ban On Large Gatherings Extended Till April 30 In UP District Near Delhi https://t.co/ZVARd6W64B 2 hours ago

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ravichandhiran NDTV News: Ban On Large Gatherings Extended Till April 30 In UP District Near Delhi. https://t.co/vUKk4QoI9t 3 hours ago

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Jenny_lalrin RT @ndtv: Ban on large gatherings extended till April 30 in UP district near Delhi https://t.co/YKc3iWvikB #CoronavirusLockdown #Coronavi… 3 hours ago

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