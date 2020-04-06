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Veteran Spotlight: Nkosi Akinlabi

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:32s - Published
Veteran Spotlight: Nkosi Akinlabi
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Veteran Spotlight: Nkosi Akinlabi

IN OUR ON GOING FOCUS TO BETHE VOICE FOR VETERANS INMARYLAND WE ARE HIGHLIGHTINGLOCAL VETERANS EVERY MONDAY ONGOOD MORNING MARYLAND.

WE GOTSOME INCREDIBLE NOMINATIONSFOR OUR VETERAN SPOTLIGHTCONTEST.

WMA━2 NEWS LAURCOOK HAS THIS WEEK'S HONOREE.THANK YOU FOR ALL OF YOURVETERAN SPOTLIGHT NOMINATIONS.THIS WEEK'S NOMINEE IS NKOSIAKINLABI OF BALTIMORE.

HESERVED IN THE UNITED STATESARMY DURING THE VIETNAM WAR.FOLLOWING THE MILITARY, HEBECAME A PRESCHOOL TEACHER,MANICURIST, PASTRY CHEF ANDARTIST.

TODAY MR. AKINLABIA LEATHER CRAFTER ANDPHOTOGRAPHER.

HE SPENDS ALOTOF TIME GIVING BACK TO THECOMMUNITY.

A BATTLE WITHPROSTATE CANCER INSPIRED HIMTO START CROCHETING FOR BABIESAT JOHNS HOPKINS BAYVIEW.

MR.AKINLABI ALSO VOLUNTEERS ATCHURCH AND ENJOYS SINGINGGOSPEL MUSIC.

ALL OF US ATWMAR 2 NEWS WOULD LIKE TOTHANK YOU MR. AKINLABI FOYOUR SERVICE.

IF THERE'S AVETERAN IN YOUR LIFE YOU'DLIKE TO NOMINATE FOR THEVETERAN SPOTLIGHT CONTEST GOTO WMAR2NEWS.COM AND CLICK ONTHE CONTEST SECTION AT THE TOOF THE PAGE.

INCLUDE A PHOTOAND INFORMATION ABOUT THEVETERAN YOU'RE NOMINATING.EVERY RECIPIENT WILL RECEIVE A$100 VISA GIFT CARD COURTESYOF SUPERIOR DESIGN ANDRESTORATION.

WE'LL FEATURE AMARYLAND VETERAN EVERY MONDAYHERE ON WMAR2 NEWS AND ONLI




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