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Master Chong's Worldclass Taekowndo offering classes online

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 00:52s - Published
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Master Chong's World Class Taekwondo students have started going to their classes online.

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Master Chong's Worldclass Taekowndo offering classes online

STAY FIT PHYSICALLYAND MENTALLY.HUH HUHTHE SAMETAEKWONDO CLASSESJUST IN YOUR LIVINGROOM.FOR MASTER CHONG'SWORLD CLASSTAEKWONDOSTUDENTS, THEY AREABLE TO GO TO CLASSVIA A LIVE SESSION ONZOOM WITH THEIRINSTRUCTORS.EXECUTIVE DIRECTORMICHAEL MERTENSSAYS MORE THAN 500STUDENTS TUNEDINTO THE LIVECLASSES LAST WEEK.INSTRUCTORS ANDSTUDENTS ARECONNECTINGTHROUGH A SCREENLEARNING THEESSENTIALTECHNIQUES OF THEKOREAN FORM OFMARTIAL ARTS.SOT"IT'S A FORMULTIMATELY OF NOTONLY SELF DEFENSETRAINING BUT SELFIMPROVEMENT.

FORYOUNG PEOPLE ITDEVELOPS THEIRFOCUS THEIR SELFDISCIPLINE THEIR SELFCONFIDENCE."MERTENS SAYS THEREWILL BE 40 ONLINECLASSES FORSTUDENTS THIS WEEK.THE COMPANY ISSTILL WORKING ONCREATING A CLASSTHAT'S OPEN FOROTHER PEOPLE TOJOIN TOO.IN EV RT 7EWN.




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