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FIR filed against BJP leader who fired shot at 9 PM event to send Coronavirus away' | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:49s - Published
FIR filed against BJP leader who fired shot at 9 PM event to send Coronavirus away' | Oneindia News

FIR filed against BJP leader who fired shot at 9 PM event to send Coronavirus away' | Oneindia News

AS MILLIONS ACROSS INDIA OBSERVED PRIME MINISTER NARENDRA MODI'S CALL FOR LIGHTING LAMPS AND CANDLES ON SUNDAY NIGHT IN SOLIDARITY AGAINST CORONAVIRUS, A BJP LEADER IN UTTAR PRADESH, MANJU TIWARI, DECIDED TO BE DIFFERENT.

AMID QUESTIONS ON WHETHER THE NATIONAL LOCKDOWN TO FIGHT CORONAVIRUS WILL BE EXTENDED BEYOND APRIL 15, THE GOVERNMENT TODAY SAID A DECISION WOULD BE TAKEN "IN THE NATIONAL INTEREST" AND WOULD BE DECLARED "AT THE RIGHT TIME".

A DAY AFTER MILLIONS LIT LAMPS TO OBSERVE PRIME MINISTER NARENDRA MODI'S CALL FOR A SHOW OF UNITY IN THE WAR AGAINST CORONAVIRUS, ACTOR-POLITICIAN KAMAL HAASAN CRITICIZED WHAT HE CALLED PSYCHOTHERAPY TECHNIQUES AND WARM AND FUZZY CAMPAIGNING WHILE IGNORING ACTIONABLES THAT CAN SAVE LIVES.

And more news #COVID19 #CoronavirusLockdown #CoronavirusOutbreak, #9PM9MINUTE

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