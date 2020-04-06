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Tulsa International Traffic Down 53%

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 02:01s - Published
Tulsa International Traffic Down 53%
Tulsa Airport, Furloughed worker, Travel Restrictions
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Tulsa International Traffic Down 53%

AIRPORTS ACROSS THE COUNTRYARE LOOKING VERY EMPTY.

TWOWORKS FOR YOU'S VINCENT HILLIS AT TULSA INTERNATIONALAIRPORT CHECKING TO SEE HOWTHIS WORKDWIDE PANDEMIC ISIMPACTING AIR TRAVEL HERE INGREEN COUNTRY.THESE PLANES WOULD USUALLYBE AT GATES.

WAITING TOLOAD PASSENGERS.

NOW THEY'REPARKED OFF THE RUNWAY.

THEAIRPORT.

LOOKING A LOT LIKEA GHOST TOWN AND ...OVER AHUNDRED PEOPLE WHO NORMALLYWORK HERE... OUT OF WORK.

VOANDREW PIERINI SAYS THETULSA INTERNATIONAL AIRPORTHIT HARD TIMES BECAUSE THEREARE LITTLE TO NOPASSENGERS FLYING IN OR OUT.<40:06-49:50




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