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Coronavirus: Cong President Sonia Gandhi writes letter to PM Modi, offers 5 suggestions | Oneindia

Video Credit: Oneindia - Duration: 01:23s - Published
Coronavirus: Cong President Sonia Gandhi writes letter to PM Modi, offers 5 suggestions | Oneindia

Coronavirus: Cong President Sonia Gandhi writes letter to PM Modi, offers 5 suggestions | Oneindia

A DAY AFTER THE UNION CABINET DECIDED TO CUT THE SALARIES OF THE PRIME MINISTER, OTHER MINISTERS, AND PARLIAMENTARIANS AND USE THE MONEY TO FIGHT THE COVID-19 PANDEMIC, CONGRESS PRESIDENT SONIA GANDHI ON TUESDAY WROTE A LETTER TO PRIME MINISTER NARENDRA MODI, OFFERING FIVE SUGGESTIONS TO TACKLE THE PANDEMIC.

SHE ASKED THE PRIME MINISTER TO SUSPEND RS 20,000 CRORE FOR THE REDESIGN OF THE HEART OF DELHI, BAN GOVERNMENT ADS, SUSPEND OFFICIAL FOREIGN TOURS.

SHE SAID MONEY COULD INSTEAD BE USED TO BUILD NEW HOSPITAL INFRASTRUCTURE AND DIAGNOSTICS BESIDES EQUIPPING FRONTLINE COVID-19 WORKERS WITH PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT PPE AND BETTER FACILITIES

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___JAI_CONG

Anup Chandrakar RT @subhash2908: Congress president Sonia ji said to P.M.Modi Ban government ads,stop the Rs 20,000 Crore "beautification drive" in Delhi a… 2 hours ago

GetNewsd

Newsd Coronavirus live updates: Cong president Sonia Gandhi writes to PM, makes five suggestions to tackle COVID-19 https://t.co/mp6zJm6weh 4 hours ago

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