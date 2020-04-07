Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Gov. Laura Kelly issues order limiting number of people at church gatherings, funerals

Gov. Laura Kelly issues order limiting number of people at church gatherings, funerals

Video Credit: KMBC - Duration: 06:01s - Published
Gov. Laura Kelly issues order limiting number of people at church gatherings, funerals

Gov. Laura Kelly issues order limiting number of people at church gatherings, funerals

Kansas Gov.

Laura Kelly issued an executive order limiting the number of people at church gatherings and funerals.

It takes effect Wednesday at 12:01 p.m.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Gov. Laura Kelly issues order limiting number of people at church gatherings, funerals

DANGEROUS.SO WE MUST TAKE ADDITIONALACTION TO KEEP CANS AND SAFETHEREFORE AFTER CLOSECONSULTATION WITH OUR EMERGENCYMANAGEMENT TEAM OUR STATE HEALTHDEPARTMENT AND LOCAL LEADERSTODAY.I’M ISSUING EXECUTIVE ORDER 2018THIS MEASURE BRINGS OURRELIGIOUS INSTITUTIONS IN LINEWITH A PREVIOUSLY ISSUED ORDERTHAT LIMITED PUBLIC GATHERINGSTO 10 OR FEWER PEOPLE.ORDER ALSO EXTENDS TO FUNERALSBOTH RELIGIOUS AND NON-RELIGIOUSFUNERALS IN THE STATE MUSTADHERE TO THE 10 OR FEWERPERSONS LIMITATION.ALTHOUGH CHURCHES IN FUNERALSWERE PREVIOUSLY EXEMPT FROM THIS10-PERSON LIMIT.THEY WILL NOW NEED TO COMPLYWITH THIS RULE EFFECTIVEWEDNESDAY AT 12:01 P.M.

I WANTTO BE VERY CLEAR THAT MY ACTIONTODAY DOES NOT BAN FUNERALS FROMTAKING PLACE OR RELIGIOUSGATHERINGS.I’M WHOLLY COMMITTED TOPROTECTING KANSAS HAS RELIGIOUSLIBERTY AS GOVERNOR BOTHCONDUCTING AN ATTENDINGRELIGIOUS SERVICES.VERSUS REMAINS A DESIGNATEDESSENTIAL FUNCTION AND CANNOT BEPROHIBITED BY LOCAL ORDERS.GATHERINGS MUST SIMPLY BELIMITED TO TEN INDIVIDUALS AT ATIME ADDITIONALLY CLERGY TURFSCHURCH STAFF AND CHURCHGOERSMUST ADHERE TO APPROPRIATESAFETY PROTOCOLS AS OUTLINED INTHE STATEWIDE.STAY HOME ORDER INCLUDING SOCIALDISTANCING MEASURES.HYGIENE AND OTHER EFFOR




You Might Like


Tweets about this

k1d2

Kim RT @KWCH12: #BREAKING Gov. Laura Kelly issues executive order limiting churches, funerals to 10 people or less https://t.co/gtUhPYfuCs #kwc… 2 minutes ago

KWCH12

KWCH Eyewitness News #BREAKING Gov. Laura Kelly issues executive order limiting churches, funerals to 10 people or less… https://t.co/9J5lqUe9v1 36 minutes ago

Murjanian

Murjani Tiffany RT @hannahKSNT: BREAKING: Governor Laura Kelly has issued a stay-at-home order for the entire state of Kansas https://t.co/GnD9mQgIBR 3 days ago

Hermhorse

Larry Rodehorst RT @CJOnline: Gov. Kelly signs order to clear path for elevated unemployment benefits, KDHE issues warning after Kansas City, Kan., church… 6 days ago

CJOnline

CJOnline Gov. Kelly signs order to clear path for elevated unemployment benefits, KDHE issues warning after Kansas City, Kan… https://t.co/YJp7TkrfIc 1 week ago

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.