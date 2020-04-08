Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Snow is falling in Pine Mountain Club this evening

Snow is falling in Pine Mountain Club this evening

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:50s - Published
Snow is falling in Pine Mountain Club this evening

Snow is falling in Pine Mountain Club this evening

We are tracking a Winter Storm Warning above 5,000 feet.

They could see 6 to 12 inches of snow in the ext 24 hours.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Snow is falling in Pine Mountain Club this evening

HOLD OVER THE REGION.

ITWILL BRING HEAVY RAIN ACROSSKERN COUNTY AND SNOW TOEVELATIONS ABOVE 5,000 FEET.THERE IS A CHANCE FOR AFTERNOONAND EVENINGTHUNDERSTORMS TO DEVELOP IN KERNCOUNTY.

IN THESETHUNDERSTORMS THERE IS A CHANCEFOR BREIF HEAVY RAIN,SMALL HAIL AND LIGHTNING.

SHOWERWILL CONTINUEOVERNIGHT AND INTO THE EARLYMORNING HOURS ON WEDNESDAY.WE ARE TRACKING A WINTER STORMWARNING UNTIL 11 PM WEDNESDAY,HEAVY SNOW IS EXPECTED ABOVE5,000 FEET.

ACCUMULATIONSFROM 6 TO 12 INCHES ARE LIKELY,SOME LOCATIONS COULDRECIEVE UP TO 18 INCHES.

ITLOOKS LIKE SNOW WILL REMAINABOVETHE GRAPEVINE AND TEHACHAPIPASSES.

WALKER PASS, PINEMOUNTAIN CLUB, BEAR VALLEYSPRINGS, CUDDY VALLEY ANDMOUNT PINOS CAN EXPECT TO SEESNOW OVER THE NEXT 24 HOURS.SHARE YOUR SNOW PICTURES WITH USON FACEBOOK.THIS STORM BRINGS WRAP- AROUNDMOISTURE AGAIN WEDNESDAYAFTERNOON/ EVENING AND THURSDAY.IT WILLFINALLY CLEAR OUT OF THE REGIONBY FRIDAY.

THAT ISWHEN HIGH PRESSURE TAKES CONTROLAND TEMPERATURESSLOWLY WARM EACH DAY THISWEEKEND.

SKIES WILL BE CLEAR ONEASTER SUNDAY WITH A FORECASTHIGH OF 75 DEGREES.NEW TONIGHT -- THERE ARE 267CONFIRMED CASES OF




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.