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Coronavirus: Hotspots in 15 UP Districts Most Affected By COVID-19 To Be Sealed Till April 15

Video Credit: Oneindia - Duration: 01:13s - Published
Coronavirus: Hotspots in 15 UP Districts Most Affected By COVID-19 To Be Sealed Till April 15

Coronavirus: Hotspots in 15 UP Districts Most Affected By COVID-19 To Be Sealed Till April 15

AS INDIA REMAIN UNDER THE LOCKDOWN FOR 21 DAYS TO FIGHT AGAINST THE CORONAVIRUS PANDEMIC, UP GOVT HAS GONE A STEP FURTHER TO CONTAIN THE COMMUNITY SPREAD OF THE VIRUS.

HOTSPOTS ACROSS 15 DISTRICTS OF UTTAR PRADESH - PLACES WHICH HAVE SEEN THE MOST CASES OF CORONAVIRUS - WILL BE SEALED TILL APRIL 15.

THE SEALING WILL BEGIN AT MIDNIGHT, ASSURING THAT 100 PER CENT HOME DELIVERY OF ESSENTIAL ITEMS WILL TAKE PLACE IN THESE AREAS.

THE LIST INCLUDES LUCKNOW, GAUTAM BUDDH NAGAR WHICH INCLUDES THE INDUSTRIAL TOWNSHIP OF NOIDA, GHAZIABAD, MEERUT, AGRA, SHAMLI AND SAHARANPUR.

UTTAR PRADESH HAS SO FAR SEEN 326 CASES OF CORONAVIRUS.

#CoronavirusLockdown #CoronavirusOutbreak #COVID19

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thesentimes

THE SEN TIMES Coronavirus hotspots in 15 most-affected UP districts to be sealed till Apr 15 https://t.co/jBPlFSaqM5 https://t.co/GwvdAx2WnF 28 minutes ago

bhadrakali20

preetha nair RT @Outlookindia: This is crucial 'especially considering the fact that a few of our districts have been designated as hotspots by the Gove… 1 hour ago

Outlookindia

Outlook Magazine This is crucial 'especially considering the fact that a few of our districts have been designated as hotspots by th… https://t.co/lpZRB6MXEW 3 hours ago

Sameer470

Human RT @KhurafatiChopra: One-third of COVID-19 cases in India are from 31 districts that get most migrants, finds @Krishn_ https://t.co/ZlISvN… 22 hours ago

Basheersainude2

Basheer sainudeen One-third of COVID-19 cases from 31 districts that get most migrants | India News,The Indian Express https://t.co/fT1QpnnL1k 1 day ago

pgn_suhail

Dr. Peer GN Suhail One-third of COVID-19 cases from 31 districts that get most migrants https://t.co/8Jf1sHAVfR via @IndianExpress 1 day ago

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