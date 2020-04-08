Keeping germs out of your home

HAVE TESTED POSITIVE FOR COVID19..A QUESTION ON A LOT OF PEOPLE'SMINDS NOW...IF YOU HAVE TO GO OUT - HOW DOYOU SAFELY RE-ENTER YOUR HOME -AND LOWER THE RISK OF BRINGINGTHE GERMS INSIDE.13 ACTION NEWS ANCHOR NINAPORCIUNCULA JOINS US LIVE FROMHENDERSON ANSWERS.GROCERY STORE WOKERS HAVE ALSOBEEN ON THE FRONTLINES OF THISPUBLIC HEALTH EMERGENCY...SOME OF THE MOST RECENTPOSITIVE CASES INVOLVE ANEMPLOYEE HERE AT THE VONS ATWINDMILL AND PECOS...A SMITH'S WORKER OFF DURANGOAND ELKHORN..AND COSTCO CONFIRMED MULTPILECASES..IN LATE MARCHDR.TAZ BHATIA SAYS YOU CAN STAYSAFE, WHILE GETTING THE FOODYOUR FAMILY NEEDS.START BY BRINGING YOUR OWN BAGAND SOMETHING TO COVER YOURFACE.ANOTHER TIP, LEAVE THE FAMILYAT HOME.AND KEEP YOUR PHONE IN YOURPHONE IN YOUR POCKETSOT DR.TAZ - 4;06 - KEEP IT DOWN TOMAYBE JUST YOU GOING TO THEVIRAL TRANSMISSIONS.// JUST STICK THAT PHONE INYOUR PURSE SO YOU'RE NOTCONSTANTLY TOUCHING IT?ONCE AT THE STORE WIPE DOWNYOUR CART, TOUCH ONLY WHAT YOUNEED, AND LOOK FOR PREPACKAGEDOPTIONSONCE HOME: DR.TAZ SAYS WASH YOUR HANDS,DISINFECT CANS AND OTHERCONTAINERS, BUT RINSE PRODUCEWITH JUST WATER -- AND IF YOUWANT TO BE EXTRA CAREFUL PEELIT BEFORE YOU EAT IT.IF YOU'RE WORRYING ABOUT PAYINGYOUR RENT...HELP IS ON THE WAY.THE ATTORNEY GENERAL ANNOUNCED- MORE THAN -2- MILLION DOLLARS