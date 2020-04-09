Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Adopting Family Worries About Delay

Adopting Family Worries About Delay

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 02:42s - Published
Adopting Family Worries About Delay

Adopting Family Worries About Delay

Adopting family worries about a delay with getting their adoptive daughter Celine.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Adopting Family Worries About Delay

TO GROW, ADOPTION GIVES THEMTHE OPPORTUNITY TO PROVIDE AFOREVER HOME FOR A CHILDNEEDING LOVE.

TWO WORKS FORYOU'S TATIANNA TAYLORINTRODUCES US TO A FAMILYCURRENTLY UNDER-GOINGINTERNATIONAL ADOPTION.THEY'RE WAITING FOR 5 YEAROLD CELINE.

SHE WAS SUPPOSEDTO BE COMING TO HER NEW HOMEIN MAY.

BUT NOW THINGS MAYNEED TO CHANGE."A-L-L-E-N, RUTH, R-U-T-H"ALLEN AND RUTH ARE BROTHERAND SISTER.

FOR LIFE.

THEIRPARENTS... SHANE AND BETHHAFF .... MARRIED 8 YEARSNOW.

AFTER GIVING BIRTH TOALLEN, THEIR FIRST CHILDNEARLY 5 YEARS AGO.

THEYDECIDED TO EXPAND THEIRFAMILY BY BRINGING IN RUTH."I am five and a half, and Iam five years old." RUTH ANDALLEN KNOW A NEW SIBLINGWILL JOIN THEM SOON.

THEYTELL ME THEY'RE EXCITED TOMEET HER."Are you guys excited aboutgetting a new sister?

Yes"<22:34:37-22:34:43




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.