Doctor recomienda limpiar comida del supermercado Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago Doctor recomienda limpiar comida del supermercado El Doctor Richard Martinez, de Shasta Regional, recomienda a la población lavar sus frutas y vegetales, asi como desinfectar paquetes, antes de meterlos a su casa. 0

Doctor recomienda limpiar comida del supermercado Como les hemos estado presentando esta semana, tuve una conversacón con el doctor richard marínez del shasta regional. L me dijo que es muy importante que cuando regrese de hacer sus comprar o si recibe paquetes a su casa hay que limpiar las cajas y comida. Si la cosa es que probablemente no es airborne, probablemente es droplets si es como saliva y todas esas cosas entonces alguien puede toser o respirar en el mercado y ú puedes comer eso. Entonces necesita limpiar todo la comida cuando viene todas las packages toda la comida cuando vienes del supermercado y limpiaste todo la comida antes de entrar a la casa y si se limpia y esá bien para hacerlo. Recuerde que al salir a realizar actividades esenciales se recomienda usar mascaras de





