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Case of COVID-19 at Salinas rehabilitation center

Video Credit: KSBW - Duration: 02:07s - Published
Case of COVID-19 at Salinas rehabilitation center

Case of COVID-19 at Salinas rehabilitation center

COVID-19: Business loses license, 9 others under investigation in San Benito County

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Case of COVID-19 at Salinas rehabilitation center

THE RIDGE REHABILATIONCENTER HERE ON IRISDRIVE IN SALINAS..WE RECEIVED THISLETTER FROM WINDSORHEALTHCARE ON BEHALFOF THE FACILITY'SADMINISTRATOR..RACHEL BRUTON..WE'LL WALK THROUGHTHE LETTER..AND THEN I'LL TELL YOUABOUT WHAT WAS LEFTOUT BUT WHAT WEASKED ABOUT....THE FACILITY CONFIRMEDTHEY HAVE A SINGLECASE OF COVID-19.NO OTHER PATIENTS ORSTAFF MEMBERS HAVETESTED POSITIVE..BRUTON ALSO SAID THEYIMMEDIATELY SHAREDINFORMATION OF TPOSITIVE CASE WITH THEMONTEREY COUNTYHEALTH DEPARTMENT..THEY ALSO SAY THEY ARESCREENING EMPLOYEESAT THE START OF EACHSHIFT..AND ANY EMPLOYEEPRESENTING SYMPTOMSIS SENT HOME TOISOLATE..THEY SAY THEY AREINCREASING SANITATIONEFFORTS..

RESTRICTINGVISITORS..AND HAVE AMPLE SUPPYOF PPE..

PERSONALPROTECTIVEEQUIPMENT.THEY THEN DIRECTEDALL QUESTIONS TO THEHEALTH DEPARTMENT..WELL THE HEALTHDEPARTMENT SAID THEYWILL NOT SPEAK ABOUTSPECIFIC CASES..CITING HIPPA LAWS..BUT AT THIS..WHAT'S STILLUNANSWERED..

IS WHO ISTHE COVID-19 PATIENTHERE AT THE WINDSORTHE RIDGE REHABILATIONCENTER..

AN EMPLOYEEOR A PATIENT..WHO DID THEY COME INCONTACT WITH WHILEHERE..AND ARE THOSEINDIVIDUALS NOW BEINGMONITORED..I CAN TELL YOU ERIN WEHAD A LOT OFEMPLOYEES FROM THISFACILITY REACH OUT TOUS WITH CONCERN ANDFEAR THAT NOT ENOUGHWAS BEING DONE..AND SEEING AS CAREFACILITIES SUCH AS THISONE HAVE BECOME HOTSPOTS FOR COVID-19 ..THE FEAR ISUNDERSTANDABLE..ERIN..

BACK TO YOU.

THERE IS A GROWINGOUTBREAK OFCORONAVIRUS CASES




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