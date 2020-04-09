ID Foodbank interview

IN DEMAND..AND NOW..
YOURSUPPORT IS VITAL..JOINING ME THISMORNING..
IS CHIEFDEVELOPMENTOFFICER FOR THEIDAHO FOODBANKMORGAN WILSON..GOOD MORNING,MORGAN..FIRST..
HOW MUCHOF AN INCREASE INDEMAND IS THEFOODBANK SEEING??AND THERE ARETHREE FACILITIES UPAND RUNNING..
HOWARE THEY WORKINGWITH THECOMMUNITIES TOPROVIDE HELP?AS WE JUSTREPORTED... THENATIONAL GUARD ISLENDING A HAND..HOW DOES THISBENEFIT THEFOODBANK..
ANDMAKING SURE RURALAREAS AREINCLUDED?WHAT IS THEFOODBANK DOING TOMAKE SUREVOLUNTEERS STAYSAFE?IF SOMEONE CANVOLUNTEER..
OREVEN IF THEY CAN'T..WHAT ARE THE BESTWAYS TO HELP THEFOODBANK RIGHTNOW??WHERE CANPEOPLE FIND OUTMORE OR FIND HELP?