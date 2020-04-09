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Coronavirus Killing as Many Oklahomans in a Few Weeks as the Flu Killed in 7 Months

Video Credit: KFOR - Duration: 01:56s - Published
Coronavirus Killing as Many Oklahomans in a Few Weeks as the Flu Killed in 7 Months

Coronavirus Killing as Many Oklahomans in a Few Weeks as the Flu Killed in 7 Months

Comparisons between the seasonal flu and COVID-19 were popular at first, but now the Oklahoma State Department of Health is revealing just how different the two viruses are in Oklahoma.

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Coronavirus Killing as Many Oklahomans in a Few Weeks as the Flu Killed in 7 Months

FAST AND WITH NO IMMUNITY TOSTOP IT.

LAURA HAGGARD'SSTOP IT.

LAURA HAGGARD'SFAMILY HIT HARD BY SICKNESS.FAMILY HIT HARD BY SICKNESS.THIS YEAR.

BUT NOW SHE'S LEFTTHIS YEAR.

BUT NOW SHE'S LEFTWONDERING WHICH ONE JUST ONEWONDERING WHICH ONE JUST ONEWONDERING WHICH ONE JUST ONEMONTH AGO HER FATHER-IN-LAWMONTH AGO HER FATHER-IN-LAWMONTH AGO HER FATHER-IN-LAWGOING FROM A COMA TO BEING AGOING FROM A COMA TO BEING ASURVIVOR OF COVID-19 AROUNDSURVIVOR OF COVID-19 AROUNDTHE SAME TIME HAGGARD 6THE SAME TIME HAGGARD 6THE SAME TIME HAGGARD 6YEAR-OLD DAUGHTER WASYEAR-OLD DAUGHTER WASDIAGNOSED WITH THE FLU ANDSTREP AND GETTING THAT MYSTREP AND GETTING THAT MYHUSBAND HERE THAT YOU STEWARTHUSBAND HERE THAT YOU STEWARTHUSBAND HERE THAT YOU STEWARTSTARTED NOT FEELING.

WELLSTARTED NOT FEELING.

WELLSTARTED NOT FEELING.

WELLSTEWART WAS NEVER TESTED FORSTEWART WAS NEVER TESTED FORSTEWART WAS NEVER TESTED FORTHE CORONAVIRUS TOLD INSTEADTHE CORONAVIRUS TOLD INSTEADTO ISOLATE AT HOME AND LAURATO ISOLATE AT HOME AND LAURAWHO WAS 30 WEEKS PREGNANT ALSOWHO WAS 30 WEEKS PREGNANT ALSOWHO WAS 30 WEEKS PREGNANT ALSOCOMING DOWN WITH SYMPTOMS OFCOMING DOWN WITH SYMPTOMS OFCOMING DOWN WITH SYMPTOMS OFHER OWN THINKING AT FIRST ITHER OWN THINKING AT FIRST ITHER OWN THINKING AT FIRST ITWAS A SINUS INFECTION, BUT NOWWAS A SINUS INFECTION, BUT NOWTHINKING WHAT IF.




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