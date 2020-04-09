Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Sumitomo Dunlop closing Tonawanda plant for 2 weeks for COVID-19 precautions

Sumitomo Dunlop closing Tonawanda plant for 2 weeks for COVID-19 precautions

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:13s - Published
Sumitomo Dunlop closing Tonawanda plant for 2 weeks for COVID-19 precautions

Sumitomo Dunlop closing Tonawanda plant for 2 weeks for COVID-19 precautions

One of Western New York's largest manufacturers is closing its Town of Tonawanda tire-making plant amid fears about community spread of COVID-19.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Sumitomo Dunlop closing Tonawanda plant for 2 weeks for COVID-19 precautions

THE PHONE.THE SEVEN EYEWITNESS NEWS TEAMGETTING MORE ANSWERS NOW.A LOT OF THE PEOPLE AREWONDERING WHAT IS GOING ON WITHTHE DUM UP HIRE PLANT.IT REMAINED OFF.AND MANY PEOPLE WONDERED WHYTHAT HAPPENED IN THE MIDDLE OFTHE PANDEMIC.THEY ARE NOW REVERSING COURSE.THEY ARE CLOSING THE TIRE PLANTAMID FEARS OFFED COVID 19.MAKER OF DUN LAP TIRES WILL SHUTDOORS FROM APRIL 20TH TO MAY 4THAND POSSIBILITY THAT WOULDEXTEND TO MAY 11TH.IN A MEMO TO THE EMPLOYEESOBTAINED BY THE EYEWITNESS NEWSTEAM.THE COMPANY SAID WE TAKE YOURESSENTIAL BUSINESS SERIOUSLY, WESTRONGLY BELIEVE THAT THETEMPORARY CLOSURE IS THERESPONSIBLE COURSE OF ACTION ANDRIGHT THING TO DO.THE MOVE FAMILIARS REPORTING BYTHE EYE TEAM IN WHICH MULTIPLEEMPLOYEES VOICED CONCERNS WHY ITWOULD NOT SHUT DOWN IN A GLOBALPANDEMIC.THEY VOICED CONCERNS ABOUT THEPLANT STAYING OPEN AND AT A TIMEWHEN PUBLIC HEALTH OFFICIALSURGE PEOPLE TO STAY HOME ANDAVOID CONTACT WITH OTHERS.THEY STARTED TO LOOK IN THE TIREMAKER AND REPORTING UNSAFE WORKCONDITIONS.THE COMPANY STATED WE RECEIVEINQUIRIES.THERE IS NO POSITIVE RESULT FORCOVID 19 IN BUFFALO.THAT HAS 1300 EMPLOYEES HERE ANDTHE INHOUSE MEDICAL VISITS AREON THE DECLINE..EVENS ARE -- EMPLOYEES ARERELIEVED BUT WONDER WHY THEY




You Might Like


Tweets about this

WKBW

7 Eyewitness News RT @Charlie_Reports: The move follows reporting by the @WKBW I-Team and action by @NewYorkStateAG, which started looking into the tiremaker… 6 hours ago

Charlie_Reports

Charlie Specht The move follows reporting by the @WKBW I-Team and action by @NewYorkStateAG, which started looking into the tirema… https://t.co/7vv2StTysD 6 hours ago

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.